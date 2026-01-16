Търговията на Уолстрийт започна с повишение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия с повишения, като акциите на производителите на чипове отново поведоха пазара след волатилна седмица и с началото на сезона на отчетите за четвъртото тримесечие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average нарасна с 24,3 пункта или 0,05 на сто до 49 466,7 пункта.

Широкият индекс S&P 500 се повиши с 16,1 пункта или 0,23 на сто до 6 960,54 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 109,7 пункта или 0,47 на сто до 23 639,687 пункта.