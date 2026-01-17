3/4 се справят без проблем с еврото, но 13% се страхуват от фалшиви банкноти (Графика)

Резултатите са от сопитване сред 3080 души на 24chasa.bg

В София хванаха мъже на 77 и 65 г. с качествени, но неистински мостри от новата валута

Две седмици след въвеждането на еврото у нас 76 на сто, или три четвърти, от 3080 души, участвали в допитване на сайта на “24 часа” казват, че нямат трудности с новата валута.

Това е впечатляващ резултат, като се има предвид каква мащабна реформа е смяната на националната валута. Една част от тези 76% - 24%, са избрали отговора, че нямат трудности, защото плащат предимно с карта.

Сред хората, които се затрудняват, най-голяма е групата на тези, които избират отговора “Страхувам се да не ми пробутат фалшиви банкноти, още не ги разпознавам” - 13,2%. Други 5,7% имат спънки с евромонетите, защото много си приличат с лева. Още 5 на сто са избрали отговора “Магазините не приемат стотинките”.

Фалшиви евробанкноти бяха открити на няколко места в Казанлък в последните дни. Първо на 14 януари магазинер подал сигнал, че му платили с 20 евро, за които се съмнява, че са менте. Оказало се, че е прав и банкнотата е фалшива. Същият ден младеж платил таксито си с банкнота, пак с номинал от 20 евро. Шофьорът се усъмнил в нея и се потвърдило, че е менте. Ден по-късно пък продавач получил 100 евро от клиент, които също се оказали фалшиви.

На 14 януари трима младежи бяха задържани за вкарване в обращение на 25 менте банкноти от по 100 евро в Русе и Разград. Казали, че ги купили от интернет (откъде вземат фалшификатите - виж по-долу).

Няколко са и случаите на пазарували с фалшиви евробанкноти в София. От СДВР посочват, че нямат данни те да се печатат у нас. Качествените ментета са внос от Турция, съобщи шефът на столичната полиция Любомир Николов. Те можели да заблудят и купувачи, и магазинери.

Коментара си Николов направи по повод арестите на двама души, хванати с фалшиви евробанкноти и менте документи на 13 януари.

При претърсванията са открити талони за регистрация на коли, подготвени за изработването им в пълен вариант. По този начин се създават т.нар. двойници на автомобили и се прави “близнак” на открадната кола. Представя се за друг автомобил от същата марка и модел, обясни Николов.

А за фалшивите пари - долари и евро, шефът на полицията каза, че били мостра - ползвали се за показване на клиентите и били с много високо качество.

Иззета е и една банкова касета с 60 хил. евро. Проверява се дали са истински, което ще отнеме време поради обема им.

Задържаните мъже са криминално проявени, но неосъждани. Единият е на 77 години, а другият на 65.

Ако човек бъде излъган с фалшиво евро, не носи наказателна отговорност. Такава е предвидена за продаването на ментета, както и за умишлено ползване на банкнота, за която се знае, че е фалшива.

Ментетата се продават в telegram срещу 20 процента от номинала

В telegram срещу 20 процента от номинала на банкнотата - това е схемата за закупуването на фалшивите евробанкноти, обясниха криминалисти.

Схемата е подобна на продажбата на дрога в подобни групи. И там, както при накротиците, поръчката се прави в скрита група. В нея се влиза само с покана, а продавачите са само с прякори - телефонният им номер е скрит. Човек пише колко пари иска. След това получава оферти за цената. Избира продавач и разговорът минава на личен чат.

Там се договаря плащането и мястото за получаване на парите. Някои продавачи правят лични срещи, но повечето ги избягват. Вместо това точно като дрогата искат парите по револют. По-напредничавите пък пращат QR код за биткойн портфейла си. Той се сканира на машини за критповалути, каквито има в моловете. Човек вкарва фиатни пари, които автоматично се добавят под формата на биткойни в портфейла на продавача. Веднъж получил плащането, той праща локация къде са парите. За разлика от дрогата, където се ползват дупки по поляни, местата са автомати на куриери, пощенски кутии и дори тоалетни на молове.

Разследващи разказаха, че има и продавачи, които при първа поръчка пращат не менте, а истинско евро. Целта им била да зарибят клиента с високото си качество. Така се надявали на голяма поръчка. При нея вече давали менте, понякога със съмнително качество.

Засега няма разбити телеграм групи за продажба на фалшиво евро. Няколко продавачи обаче са били заловени в момент на поставяне на парите. Има и задържани клиенти.

Най-лесните начини да познаете измама