Транспортното министерство прекрати обществената поръчка за влакове на биодизел

Министерството на транспорта и съобщенията официално прекрати обществената поръчка за доставка на 10 нови влака на биодизел на стойност 248 млн. евро (485 млн. лв.) без ДДС. Това става известно от протоколите, публикувани на 14 януари в регистъра за обществени поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС), съобщи БТА.

Министерството на транспорта и съобщенията планираше закупуването на общо 20 пътнически влака, работещи с биодизелово гориво, които отговарят на изискванията за двойна мобилност, тъй като могат да се задвижват и с обикновен дизел. През юли миналата година ведомството обяви процедура за първите 10 влака.

При отварянето на офертите стана ясно, че интерес към поръчката е проявила само една компания – словашката „ЖОС Врутки" АД (ŽOS Vrútky a.s.), която е подала оферта на стойност 67,5 млн. евро (около 132 млн. лева).

В отговор на запитване на БТА от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията посочиха, че Законът за обществените поръчки допуска прекратяване на процедура, когато е подадена само една оферта, какъвто е настоящият случай. По думите на ведомството мотивите за прекратяването са свързани с гарантиране на защитата на конкуренцията и ефективното разходване на публични средства.

От министерството допълниха, че ще анализират възможностите за ново обявяване на поръчката при условия, които да насърчат по-широко участие на потенциални изпълнители.