ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ТИР се преобърна на пътя между Враца и Мездра, дви...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22107180 www.24chasa.bg

Транспортното министерство прекрати обществената поръчка за влакове на биодизел

2240
СНИМКА: Pixabay

Министерството на транспорта и съобщенията официално прекрати обществената поръчка за доставка на 10 нови влака на биодизел на стойност 248 млн. евро (485 млн. лв.) без ДДС. Това става известно от протоколите, публикувани на 14 януари в регистъра за обществени поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС), съобщи БТА.

Министерството на транспорта и съобщенията планираше закупуването на общо 20 пътнически влака, работещи с биодизелово гориво, които отговарят на изискванията за двойна мобилност, тъй като могат да се задвижват и с обикновен дизел. През юли миналата година ведомството обяви процедура за първите 10 влака.

При отварянето на офертите стана ясно, че интерес към поръчката е проявила само една компания – словашката „ЖОС Врутки" АД (ŽOS Vrútky a.s.), която е подала оферта на стойност 67,5 млн. евро (около 132 млн. лева).

В отговор на запитване на БТА от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията посочиха, че Законът за обществените поръчки допуска прекратяване на процедура, когато е подадена само една оферта, какъвто е настоящият случай. По думите на ведомството мотивите за прекратяването са свързани с гарантиране на защитата на конкуренцията и ефективното разходване на публични средства.

От министерството допълниха, че ще анализират възможностите за ново обявяване на поръчката при условия, които да насърчат по-широко участие на потенциални изпълнители.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)