Декември по-топъл от 2024-а, но за софиянци сметкитe за парно няма да са по-ниски

Омбудсманът с десетки сигнали за аварии, настоява да се компенсират клиентите

И през декември топлинната енергия, която е произвела столичната топлофикация, е по-малко, отколкото през същия месец на 2024 година. Дружеството е подало към клиентите си 540 076 мегаватчаса при 578 497 през 2024 г., което е с 6,64% по-малко. През ноември енергията също беше по-малко от предишната година, но в редакцията на “24 часа” се получиха множество сигнали за по-високи сметки.

Не всички декемврийски сметки на клиентите ще бъдат по-ниски, тъй като те се правят прогнозно, на базата на потреблението през предишния сезон. Вероятно ще има домакинства, които ще платят повече - заради прогнозата, а и заради поскъпването на топлинната енергия от 1 юли.

В петък стана ясно, че заради многото аварии с парното омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на КЕВР Пламен Младеновски и енергийния министър в оставка Жечо Станков. Тя настоява за компенсации на хората, които са останали на студено.

Делчева съобщава за десетки сигнали за прекъсване на парното в София. Хиляди битови клиенти в четири микрорайона на жк “Люлин” – 3-и, 4-и, 5-и и част от 6-и, са останали без парно и топла вода от 9 ч на 15 януари 2026 г., като обявеният срок за възстановяване на услугите е 16 януари до 14 ч. Същите потребители са били без парно и от 6 до 8 януари.

Аварийно спиране на парното е обявено за петък от 9,15 до 23,59 ч и в другите шест микрорайона на жк “Люлин” – 1, 2, 7, 8, 9 и 10. Има сигнали за чести прекъсвания на топлоснабдяването и от жители на жк “Дианабад” и жк “Младост 3”.

Фрапиращ е случаят от 4 ноември миналата година за наводняване на мазето на жилищна сграда на ул. “Цар Иван Асен II” 42. Районният техник е посетил адреса и е спрял топлоподаването и вече над два месеца аварията не е отстранена, а живеещите са лишени от отопление и гореща вода. Последният срок за пускане на парното е 30 януари.

Делчева припомня, че през декември м.г. аварии на магистрален топлопровод са довели до спиране на отоплението и горещото водоснабдяване на десетки хиляди домакинства в южните квартали на София, както и на редица лечебни заведения.

Тя цитира енергийния закон, според който топлофикацията е длъжна да обезпечи сигурност, непрекъснатост и качество на топлинната енергия. Дружеството би следвало да заплаща неустойка на засегнатите клиенти, в случай че по своя вина не отстрани в срок от 48 часа повреди в топлопреносната мрежа и абонатните станции, категорична е тя и настоява да се контролира как топлофикацията изпълнява задълженията си.

