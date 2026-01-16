Пускат реклами в ChatGPT, 95% от потребителите не носят приходи

Рекламите няма да подминат и чатбота ChatGPT, обявиха собствениците от OpenAI. Основната причина е, че в момента 95% от потребителите не носят приходи.

Това е съществена промяна в стратегията на компанията за изкуствен интелект в търсене на нови източници на приходи.

Според официалното съобщение на OpenAI, в следващите седмици ще започнат тестове с реклами в САЩ, ограничени до потребителите на безплатната версия и на новия най-евтиния план ChatGPT Go на цена от 8 долара месечно.

Рекламите ще се появяват в долната част на отговорите, когато спонсориран продукт или услуга са релевантни към разговора, и ще бъдат ясно обозначени като такива, съобщава Би Ти Ви. Потребителите на платените планове Plus, Pro, Business и Enterprise няма да виждат реклами.

От OpenAI подчертават, че рекламите няма да влияят върху отговорите на ChatGPT, а разговорите ще останат недостъпни за рекламодателите. Компанията заявява, че няма да продава потребителски данни, а потребителите ще имат контрол върху персонализацията на рекламите, включително възможност тя да бъде напълно изключена.

Реклами няма да се показват на потребители под 18 години, нито в разговори по чувствителни теми като здраве и политика. От OpenAI посочват, че рекламният модел има за цел да финансира безплатните и нискобюджетните планове, без да се подкопава доверието на потребителите, като подчертават, че компанията „не оптимизира времето, прекарано в ChatGPT".

Ходът представлява забележим обрат от по-ранната позиция на главния изпълнителен директор Сам Алтман. През 2024 г. Алтман нарече рекламите „крайна мярка" и заяви, че „комбинацията реклами плюс AI е по особен начин тревожна". До средата на 2025 г. тонът му омекна — в подкаста на OpenAI той призна, че всъщност харесва рекламите в платформи като Instagram и че „не е напълно против" този модел.

Рекламната инициатива идва в момент, когато OpenAI е изправена пред сериозни финансови предизвикателства. По данни на The Information, компанията очаква да изразходва около 17 млрд. долара през 2026 г., спрямо 9 млрд. долара през 2025 г. Прогнозите са, че OpenAI няма да излезе на положителен паричен поток преди 2029-2030 г.

Компанията изчислява, че рекламите могат да донесат около 1 млрд. долара приходи още от 2026 г., като потенциално нараснат до 25 млрд. долара до 2029 г. Вътрешни документи показват, че приблизително 95% от потребителите на ChatGPT в момента използват услугата без да генерират директни приходи.