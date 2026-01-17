Зърнените стоки поевтиняха на световните борси през изминалата седмица

Стоковите пазари показаха смесено представяне през изминалата седмица, като цените на металите достигнаха рекордни нива на фона на геополитическото напрежение, докато енергетиката и селското стопанство бяха изправени пред натиск върху предлагането. Това отчитат в свой анализ експертите на Софийската стокова борса (ССБ), предава БТА.

Селскостопанските стоки като цяло отслабнаха, тъй като пшеницата и царевицата поевтиняха поради изобилните световни доставки, прогнозираните дъждове в Аржентина и изоставащия износ на САЩ, посочват от ССБ.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка през март показват стабилни ниски ценови нива от 187-188 долара за тон в САЩ, на борсата в Чикаго, и 219-222 долара за тон в Европа, на борсата „Юронекст".

Цените на фючърсите на царевицата също демонстрираха спад, особено в САЩ, като се търгуваха по 165-166 долара за тон, докато в Европа се търгуваха за около 219-221 долара за тон.

Суровата захар в САЩ се търгуваше на цени 321-328 долара за тон, докато рафинираната захар в Европа продължава да поддържа ниска цена от 418-427 долара за тон, тъй като глобалният излишък и тази седмица продължи да оказва силен натиск върху цените.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна, отчитат още експертите на борсата. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти „слезе" на 204,52 евро за тон (400 лева за тон), а купувачите отговарят с 138,06 евро за тон (270,02 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 173,84 евро за тон (340 лева за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни - консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм), зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм), свинско с боб на 1,76 евро за килограм (3,45 лева за килограм) и русенско варено за 2,88 евро за килограм (5,63 лева за килограм).

При индустриалните стоки на ССБ през седмицата имаше сделки за железопътни релси на 1889,73 евро за тон (3695,99 лева за тон), за гориво за отопление от 1006,30 до 1071,85 евро за хиляда литра (1968,15 - 2096,36 лева за хиляда литра) и за газ пропан бутан на 466,67 евро за хиляда литра (912,73 лева за хиляда литра).