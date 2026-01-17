ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21 пияни и трима дрогирани шофьори хвана полицията...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22109042 www.24chasa.bg

Китай ускорява програма за ядрен синтез с цел производство на електричество до 2030 г.

КМГ

2448
Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени и инженери усилено напредват в разработката на своята програма за ядрен синтез, стремейки се да демонстрират производство на електричество от този източник до около 2030 г.,съобщава КМГ.

Фокусът е върху проекта BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), чиято цел е да постигне първия в историята нетен енергиен принос от синтезна реакция и реално генериране на електричество. Този пробив метафорично се описва като „запалване на първата лампа, захранвана от ядрен синтез".

Проектът е част от по-широкия глобален стремеж за разработване на синтезна енергия като екологично чист и практически неизчерпаем източник. Китай вече е сред страните, които задават темпото в изследванията на синтезната технология, допринасяйки и за международни усилия в тази област.

Паралелно с BEST се планира изграждането на научно-иновационен „Град на синтеза" в района на Хъфей, който да обедини изследователски институти, индустриални мощности и жилищни зони за специалисти.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)