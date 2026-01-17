ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС и Меркосур подписват днес споразумение за свободна търговия

Бойка Атанасова, Атина

ЕС Снимка: Pixabay

Днес, Европейският съюз и страните от южноамериканския блок Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) подписват в Асунсион, Парагвай, историческото споразумение за свободна търговия. Този акт бележи финала на преговори, продължили близо 26 години.

От страна на ЕС присъстват председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Създава се една от най-големите зони за свободна търговия в света, обхващаща пазар от над 700 милиона потребители и близо 30% от световния БВП. Предвижда се премахване на митата за над 90% от двустранната търговия. Очаква се износът на ЕС към региона да нарасне с близо 50 млрд. евро до 2040 г.

Сделката се разглежда като опит на ЕС да диверсифицира търговските си партньори и да намали зависимостта от Китай, както и да противодейства на протекционистките мерки от страна на САЩ.

На 9 януари 2026 г. квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС даде „зелена светлина" за подписването, въпреки че Франция, Полша, Австрия, Ирландия и Унгария гласуваха „против".

След днешното подписване споразумението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от националните парламенти на държавите членки за пълното му влизане в сила.

