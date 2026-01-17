Илон Мъск и шефът на „Райънеър“ с взаимни нападки заради „Старлинк“

Американският предприемач Илон Мъск определи изпълнителния директор на ирландския нискотарифен превозвач „Райънеър" (Ryanair) Майкъл О'Лиъри като „пълен идиот", който трябва да бъде уволнен. Изказването ескалира публичния спор между двамата, започнал след като О'Лиъри отхвърли идеята за инсталиране на услугата за сателитен интернет „Старлинк" (Starlink) на Мъск в самолетите на „Райънеър", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В сряда О'Лиъри отхвърли идеята за оборудване на някой от над 600-те самолета на „Райънеър" със системи на „Старлинк", като посочи като причина повишаването на разходите за гориво заради допълнителното въздушно съпротивление, причинено от антената на устройствата за интернет. По негови оценки услугата за сателитен интернет на „Старлинк" би струвала на авиокомпанията до 250 милиона долара годишно.

Мъск отговори на тези твърдения, като обяви в социалната си мрежа „Екс" (X), че О'Лиъри е „неправилно информиран" и добави, че в „Райънеър" не знаят как да измерят въздействието от оборудването на „Старлинк" върху разхода на гориво на самолетите.

В интервю за ирландското радио „Нюзток" ръководителят на авиопревозвача каза, че Мъск не знае нищо за авиацията и съпротивлението, наричайки американския милиардер „идиот" и описвайки „Екс" като „септична яма".

Мъск, чиято компания „СпейсЕкс" (SpaceX) управлява „Старлинк", отвърна като написа в „Екс": „Изпълнителният директор на „Райънеър" е пълен идиот. Уволнете го".

В отговор на свой последовател, предложил той самият да купи авиокомпанията и сам да уволни О'Лиъри, Мъск написа, че това е „добра идея".

Авиокомпаниите се превърнаха във все по-важна клиентска база за „Старлинк" - мрежата за сателитен интернет, захранвана от хиляди сателити в ниска околоземна орбита, която предоставя по-бърз и по-надежден достъп до интернет по време на полет. Редица авиокомпании, в това число „Юнайтед еърлайнс" (United Airlines), „Катар еъруейз" (Qatar Airways) и „Луфтханза" (Lufthansa), въвеждат услугата в своите самолети.