Износът на Турция към Балканите се е увеличил с 8,1% през 2025 г.

Износът на Турция към балканските страни се е увеличил с 8,1 процента през 2025 година спрямо предходната година и е достигнал около 21 милиарда евро, като най-големият обем на износа е бил към Румъния, следвана от България и Гърция, според данни на Турската асоциация на износителите, съобщава "Тюркийе тудей".

Това увеличение се случва на фона на засилващи се протекционистки политики в световната търговия, което кара Турция да засили икономическата си връзка със съседните региони и да разнообрази пазарите си за износ, пише изданието.

Дългогодишните дипломатически и търговски отношения с балканските страни, подкрепени от програми с високопоставени делегации и бизнес срещи, са изиграли ключова роля за увеличаването на търговията, показват данни, събрани от Анадолската агенция, съобщава БТА.

Износът към балканския регион, който включва Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Косово, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Гърция, е достигнал около 21 милиарда евро.

Румъния е на първо място с износ на стойност около 6,8 милиарда евро, следвана от България с 4 милиарда евро, Гърция с 2,9 милиарда евро, Словения с 2,7 милиарда евро и Сърбия с 1,7 милиарда евро.

Турция е изнесла стоки на стойност 760 милиона евро за Косово, 706 милиона евро за Албания, 638 милиона евро за Босна и Херцеговина, 631 милиона евро за Хърватия, 547 милиона евро за Северна Македония и 140 милиона евро за Черна гора.

Сред балканските страни Турция е отчела най-голямо увеличение на износа към Словения спрямо предходната година – с 597 милиона евро повече в сравнение с 2024 година. Следват Румъния, България, Сърбия, Гърция и Косово. Износът се е увеличил и към Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора, докато износът към Албания е намалял с 85 милиона евро за същия период.

Износът само от Истанбул към региона е бил 8,7 милиарда евро през 2025 година. Като общият износ на града е достигнал 82 милиарда евро, пазарите на Балканите са представлявали 10,7 на сто от целия износ на Истанбул.

Индустриалният сектор е водещ в износа на Турция към балканския регион през 2025 година, като автомобилната индустрия е на първо място с 4,3 милиарда евро.

Следват химическите продукти, желязо и цветни метали, електроника и електротехника и мебели, хартия и горски продукти, показват данните.