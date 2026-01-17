Какви ще са ползите за България от подписаното споразумение днес между ЕС и Меркосур

Какви възможности разкрива пред развитието на България подписаното днес търговско партньорство между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур? Тази информация предоставят от Генерална дирекция „Търговия и икономическа сигурност“ към Европейската комисия на своята официална страница по повод състоялата се днес официална церемония по подписването на определяния като исторически търговски пакт с Меркосур, създаващ най-голямата зона за свободна търговия в света, съобщава БТА.

Споразумението за сътрудничество ЕС-Меркосур ще улесни достъпа на българските компании и малки фирми до пазарите на страните от южноамериканския търговски блок, посочва ЕК. Българският бизнес ще може да предлага услуги много по-лесно и по-евтино, а местните производители (на хранителни и нехранителни продукти) и фермери да увеличат износа си. Сделката предполага и по-големи продажби в чужбина на по-високи цени на традиционни за България деликатеси.

От ГД "Търговия и икономическа сигурност" обръщат внимание върху значението на търговията за българската икономика, предвид че 866 000 работни места в страната, или всеки един на четирима заети, зависят от местния износ и от износа на ЕС за света. България, съгласно официалната справка, поддържа близки търговски връзки с Меркосур с търговски обмен (на стоки и услуги) към 2024 година от 637 млн. евро.

По-ниски или нулеви мита, повече и по-евтин износ

Споразумението между ЕС и Меркосур ще премахне митата върху 91 процента от всички продукти, което ще е от полза за почти всички български износители, като от ЕК дават примери с три отрасъла от българската икономика.

Съгласно официалната справка митата за химическата и фармацевтична индустрии (стойността на износа за 2024 г. е 18 млн. евро) ще бъдат премахнати спрямо сегашните тарифи в размер между 14 и 18 процента; митата пред оптичните, медико-хирургичните, измервателни и фотографски инструменти (стойността на износа за 2024 г. е 11 млн. евро) ще бъдат занулени спрямо съществуващите 18 процента в момента; а митата от 20 процента върху машините и оборудването ще отпаднат постепенно за повечето продукти.

Нови възможности пред българските земеделци

Селскостопанската и хранителна продукция съставлява за момента едва 5 процента от общия износ на ЕС за Меркосур, поради съществуващите до момента ограничителни мита в страните от южноамерикански търговски блок. Пазарът на практика е затворен към момента за 55 процента от селскостопанската и хранителна продукция на ЕС. Сделката обаче ще премахне тези пречки, с което ще се „разчисти“ пътя пред българските земеделци да увеличат износа към региона, според справката от официалния сайт на ГД „Търговия и икономическа сигурност“ към ЕК.

Експортът на България на селскостопанска и хранителна продукция към страните от Меркосур е на стойност от 13 млн. евро за 2024 г. и е обложен с мита в размер на между 27 и 55 процента. Тези ставки ще бъдат значително намалени, а за някои продукти ще бъдат сведени до нула.

Защита на традиционните български храни и напитки

Споразумението за партньорство ЕС-Меркосур ще защити от имитация на пазарите на южноамериканския блок 344 защитени храни и напитки от ЕС, като това ще ги отличи в още по-голяма степен. Подобна гаранция, според ЕК, е шанс за България да продава повече и на по-високи цени, защото продажните цени на продуктите със защитено географско наименование са между 2 и 3 пъти по-високи спрямо останалите продукти.

Споразумението ЕС-Меркосур ще защити три български географски означения: българското розово масло (етерични масла); Дунавска равнина (вино) и Тракийска низина (вино).

Подкрепа на българските земеделци при пазарни смущения

От ГД „Търговия и икономическа сигурност“ към ЕК изтъкват, че ще се предприемат важни мерки за защита на българските земеделци. Става дума за определяне на максимална граница (квоти) за количествата хранително-вкусови продукти, които ЕС внася от Меркосур на по-ниски тарифи, като 99 000 тона говеждо месо (количеството се равнява на 1,5 процента от общото производство на ЕС); 25 000 тона свинско месо (това се равнява на 0,1 процента от общото производство на ЕС) и180 000 тона пилешко месо (количеството се равнява на 1,3 процента от общото производство на ЕС годишно).

Споразумението включва и предпазни клаузи за защита на земеделците от ЕС срещу внезапно увеличаване на вноса. Тази мярка се прилага за пръв път към споразумение на ЕС, дори и спрямо продукти, които вече са обект на квота.

От ЕК заявяват своята решителност и готовност за съдействие на земеделските стопани при малко вероятни значителни пазарни смущения по линия на споразумението. Оттам уверяват още, че няма да допуснат и компромиси с високите стандарти за защита на гражданите на ЕС, като всички продукти от Меркосур трябва да отговарят на строгите стандарти на ЕС за безопасност на храните.

Силните ангажименти за устойчивост се прилагат еднакво за производителите и от двете страни, според официалната информация.

Улеснен и по-евтин достъп за предоставяне на услуги в Меркосур

България и Меркосур изнасят редица услуги една за друга. Българският износ на услуги към южноамериканското обединение е за 18,1 млн. евро годишно. Водещ към 2023 година е експортът на телекомуникационни услуги (8,3 млн. евро); туристически и транспортни услуги (6,1 млн. евро и 2,2 млн. евро).

Споразумението ЕС-Меркосур ще отвори допълнително пазара на услуги в южноамериканското обединение в сектори като финанси; пощенски и куриерски услуги; телекомуникации; транспорт; цифрова търговия и околна среда.

Подкрепа за малките фирми в България за повече износ към Меркосур

Основната част, или 95 процента от българските износители са малки компании. Те често са изправени пред затруднения да изнасят извън ЕС, поради по-големите разходи и административни процедури. Споразумението ЕС-Меркосур ще промени това и ще открие повече възможности за малкия бизнес. Сделката ще намали разходите като премахне тарифите и облекчи митническите процедури; намали административните пречки като улесни сертифицирането на продуктите за продажба на местните пазари; осигури по-добра възможност за участие в търгове за обществени поръчки чрез подобрен достъп до информация; предостави допълнителна помощ посредством специални координатори за малкия бизнес и открие нови възможности чрез лесен достъп до онлайн информация за развиване на стопанска дейност в страните от Меркосур.

Съветът на ЕС разреши на 9 януари 2026 година подписването на Споразумението за всеобхватно сътрудничество и споразумението за търговия между ЕС и Меркосур. Срещу него гласуваха Полша, Франция, Австрия, Ирландия, Унгария, а Белгия се въздържа. България подкрепи споразуменията.

Министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов каза пред журналисти в Берлин в петък, че не очаква подписването на споразумението с Меркосур да повлияе много драматично на пазара у нас. По думите му износът на страната ни за държавите от Меркосур е почти незначителен, а вносът също е на много ниски нива, като прекият внос възлиза на под 1 процент.

Европейският парламент трябва да гласува споразумението преди то да бъде официално одобрено от Съвета на ЕС. За да влезе в сила Споразумението за сътрудничество между ЕС и Меркосур ще е необходима и ратификация от всички държави членки на ЕС.

Преди това обаче ЕП се очаква да гласува на 21 януари дали да се допита до Съда на ЕС за съвместимостта на споразумението с Меркосур с договорите на ЕС.

Преговорите между двата икономически блока започнаха през 1999 година и приключиха през декември 2024 година.