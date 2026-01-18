Гренландска министърка приветства реакцията на Европа за новите митнически заплахи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърката на минералните ресурси в гренландското правителство Наая Натаниелсен приветства реакцията на европейските страни, засегнати от новите митнически заплахи на Доналд Тръмп във връзка с бъдещето на острова, предаде Франс прес.

"Удивена съм от първите реакции на засегнатите страни. Благодарна съм и изпълнена с надежда, че дипломацията и съюзите ще надделеят", заяви тя в съобщение, публикувано в LinkedIn и цитирано от БТА.

Американският президент заплаши да наложи нови мита върху вноса от осем европейски страни, които са изпратили войници в Гренландия, която Доналд Тръмп желае да придобие. Той определи това решение като "опасна игра", припомня АФП.

Няколко европейски лидери определиха тези заплахи като "неприемливи".