Илия Проданов: Земеделците в ЕС сме разменна монета, за да изнася Европа коли в Южна Америка

Земеделските производители в Европа вече не вярваме на стандарти на контрол и на квоти. Това го играхме последните 4 години с Украйна. При вноса от Украина има и контрол по границите ефективно, и квоти, и защитни механизми - нито едно от тези средства не повлия и не проработи за тези 4 години. Пазарът просто беше сринат. Всички консуматори на нашите продукти в Европа бяхме изместени от тези пазари от Украйна.

Това каза пред Би Ти Ви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Той коментира търговското споразумение, подписано между Европейския съюз и страните от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай. Земеделци в цяла Европа обаче са недоволни и протестират.

„Това споразумение е наистина историческо по простата причина, че се водят преговори по него над 25 години. Въпросът е, че глава „Земеделие“ според нас не е достатъчно добре обмислена, не е балансирана и някак си не се чу гласът на земеделските производители в цяла Европа“, заяви Проданов.

„Защото страните от Европейския съюз имат много специфично земеделие. Земеделие, което е поставено под много сериозни ограничения. Земеделие, на което себестойността на производство е доста по-висока от целия останал свят. Това се видя като ефект, когато Украйна беше допусната на европейския пазар - какво се случи с земеделските производители“, посочи той.

„Страните от Меркусур са по-голяма заплаха дори от Украйна, защото първо, че са много големи производители, второ, че те произвеждат по много по-различни стандарти от нас, като тук не трябва да пропускаме и факта генномодифицирани продукти. В Бразилия 99% от соята и 95% от царевицата е генномодифицирана и това е по данни на американското правителство“, каза още Илия Проданов.

И обясни, че големият проблем не е дали ще реализират продукцията си европейските фермери, а на каква цена.

"В момента целият земеделски бранш в Европа стана разменна монета, за да може Европа да изнася коли за Южна Америка", категоричен е председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.