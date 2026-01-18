Китай и Канада ще развиват партньорство в 4 основни аспекта

От 14 до 17 януари канадският премиер Марк Карни посети Китай, с което положи основите за насърчаването на ново стратегическо партньорство. Китайският председател Си Дзинпин предложи изграждането на четири основни насоки за развитието на партньорските отношения, основани на взаимно уважение, съвместно развитие, взаимно доверие и взаимно сътрудничество, очертавайки ясно посоката на бъдещото сътрудничество, съобщава КМГ.

По време на визитата бяха подписани осем споразумения за сътрудничество в различни области, включително икономика и търговия, енергетика и финанси. Беше публикувана и „Съвместна декларация от срещата на лидерите на Китай и Канада".

Този положителен импулс беше постигнат трудно. През последните години, вследствие на погрешна политика на предишното канадско правителство, отношенията между Китай и Канада срещнаха сериозни затруднения. След встъпването си в длъжност Марк Карни възприе по-прагматичен подход и насочи двустранните отношения обратно към правилния път.

Двете страни се договориха да засилят политическото взаимно доверие, а канадската страна отново ясно потвърди придържането си към принципа за „един Китай". Беше постигнато съгласие за задълбочаване на икономическото и търговското сътрудничество чрез подписването на „План за икономическо и търговско сътрудничество между Китай и Канада", който предвижда подходящо решаване на двустранни икономически и търговски въпроси.

Страните ще насърчават и програмите за хуманитарен обмен, като възстановят Съвместния комитет по култура между Китай и Канада. Планира се и засилване на координацията в многостранните механизми за сътрудничество с цел съвместна подкрепа на мултилатерализма и основните норми на международните отношения.

В момент, когато и двете държави се намират във важен етап на развитие, Китай и Канада, водени от концепцията за „четирите партньорства" и принципите на взаимно уважение, равенство и взаимна изгода, имат потенциал да насочат отношенията си към устойчиво и стабилно развитие. Това отговаря на основните интереси на двата народа и допринася положително за мира и развитието в света.