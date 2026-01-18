ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 2,7 край Гълъбово

През 2025 г. Китай вече е най-големият търговски партньор на Средна Азия

Снимка: Китайска медийна група

Според официалните данни на Министерството на търговията на Китай през 2025 г., под ръководството на дипломацията на държавните глави, икономическото и търговското сътрудничество между Китай и страните от Средна Азия се развива динамично, съобщава КМГ. По данни на китайските митници общият обем на вноса и износа през 2025 г. е достигнал 106,3 млрд. щатски долара. Това представлява ръст от 12% на годишна база.

Като следващ основен приоритет Министерството на търговията ще работи за прилагането на важните договорености от срещата на върха Китай–Средна Азия. Ще се насърчава повишаването на качеството и ефективността на икономическото и търговското сътрудничество, оптимизирането на търговската структура и развитието на нови бизнес формати. Акцент ще бъде поставен и върху интегрираното развитие на търговията и инвестициите, поемането на системни ангажименти на по-високо ниво и постоянното обогатяване на икономическото съдържание на общността на споделена съдба между Китай и Средна Азия.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

