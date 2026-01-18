Китай подобрява мерките за подкрепа на малките и средни предприятия

Китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии обнови своите мерки за подпомагане на „качествени" малки и средни предприятия, като официално включи технологичните компании в програмата за развитие, съобщава КМГ. Новите правила ще влязат в сила от 1 април 2026 г.

Сред ключовите промени е система за по-активно откриване на МСП с висок потенциал чрез анализ на данни за веригите за доставки, интелектуалната собственост и развитието на таланти. Освен това стандартите за признаване на „качествени" предприятия са усъвършенствани, с акцент върху международния пазарен дял, инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност и правата върху интелектуална собственост.

Местните власти ще получат по-голяма свобода да използват финансови, данъчни и индустриални политики за персонализирана подкрепа на МСП според техните нужди и етап на развитие. Целта е да се ускори растежът на иновативните фирми, които играят ключова роля за създаване на работни места, икономически растеж и технологичен напредък.