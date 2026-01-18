Сръбската рафинерия, санкционирана от САЩ заради руски дялове, отново работи

Сръбската министърка на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович съобщи днес в социалните си профили, че след почти два месеца пауза, днес рафинерията в Панчево е започнала работа отново.

Рафинерията в Панчево е част от мрежата на сръбската петролна компания НИС, която бе санкционирана като част от мерките срещу руския енергиен сектор след нахлуването в Украйна. Заради тях рафинерията беше затворена в началото на декември, а тя осигурява около 80 процента от нуждите от гориво в Сърбия, съобщава БТА.

На 31 декември Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите (OFAC) позволи на НИС да продължи работа до 23 януари и даде разрешение за преговори за продажба на руските дялове до 24 март.

„Гордея се с колегите от сръбското правителство, които с дипломатическа борба, начело със сръбския президент Александър Вучич, успяха да изпълнят обещанието да няма никакви последици за гражданите от санкциите над НИС“, написа Ханданович в Инстаграм.

Тя отбеляза, че близо 2000 служители в рафинерията днес са се върнали към работата си. По думите ѝ сръбските граждани ще могат да открият отново евро дизел на бензиностанциите в страната от 27 януари.

Контролът над НИС е на 56 процента от руски компании – „Газпром Нефт“ и „Интелиджънс“, които са дъщерни фирми на руския гигант „Газпром“. Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите на НИС, а малките акционери – около 14 на сто.

„Газпром“ води преговори с унгарската петролна и газова компания МОЛ за продажбата на своите дялове в НИС. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви в петък в интервю, че очаква МОЛ и „Газпром Нефт“ да постигнат проект за договор за покупката на руските акции в НИС в срок от един до три дни. Според него това би трябвало да позволи първо удължаване на лиценза от OFAC.