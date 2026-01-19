Измислиха технология за батерии с 2000 км пробег, но е много скъпа

Китайският производител на батерии WeLion, в сътрудничество с химическия гигант BASF, разработи нова технология за батерии с енергийна плътност, която разширява границите на това, което се смята досега за възможно.

Докато сегашните батерии за електрически автомобили имат енергийна плътност от около 200-300 Wh/kg, предстоящите твърдотелни батерии от Toyota и Samsung обещават енергийна плътност от 500 Wh/kg до 2027 г. Новата твърдотелна батерия на WeLion има енергийна плътност до изумителните 1000 Wh/kg.

На практика това съответства на удвояване на енергията в същото пространство, в сравнение с други твърди батерии. Ако тази технология бъде инсталирана в съвременен електрически автомобил, теоретичният пробег ще бъде близо 2000 км.

Технологията в момента обаче е изключително скъпа за производство. WeLion вече доставя полутвърди батерии на китайския производител на електрически автомобили Nio, които могат да изминат до 1000 км, но само батерията струва приблизително колкото целия автомобил. Затова експертите смятат, че новата супертехнология първоначално няма да се използва в автомобилната индустрия, а в усъвършенствани хуманоидни роботи и дронове, където масата и производителността са по-важни от цената.