Не могат да смогнат с производството на новия BMW iX3, търсенето е огромно

Броят на поръчките за новия BMW iX3 значително надвишава вътрешните очаквания на баварската компания. Всеки, който поръча нов iX3 в Европа днес, може да се наложи да чака доставка до 2027 г.

Новият iX3 е първият електрически автомобил на платформата Neue Klasse на BMW. Под вътрешния код NA5 моделът беше представен на търговското изложение IAA в Мюнхен през септември 2025 г., а пазарното пускане в Европа е планирано за пролетта. Автомобилът ще се произвежда в унгарския завод в Дебрецен, който е проектиран за годишен капацитет от около 150 000 бройки.

BMW подготвя пазарно пускане на модела и в Китай. Съвместното предприятие BMW Brilliance вече започна предсерийно производство на местно iX3 в завода Дадонг в Шънян. Пазарното пускане е планирано за лятото.

За BMW China моделът се разглежда като ключов проект за установяване на нова електрическа платформа на най-големия пазар на електрически автомобили в света.