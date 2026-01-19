Франция въвежда розови регистрационни номера

Франция въведе розови регистрационни номера за всички коли с временни регистрации от 1 януари 2026 г. Идеята е изключително практична - полицията се нуждае от по-бърз начин за идентифициране на превозни средства в транзит, автомобили, чакащи постоянни номера, нововнесени возила и демонстрационни модели в дилърите.

Досега временните регистрационни табели с обозначение WW не се различаваха по цвят от обикновените. Съгласно новото правило табелите вече са с розов фон, а срокът на валидност е ясно отпечатан от дясната страна.

Съществуващите бели регистрационни номера с надпис WW ще останат в употреба до изтичане на срока им на валидност, но всички нови трябва да са розови. Срокът на валидност остава същият, максимум четири месеца, без възможност за удължаване. Франция издава около 400 000 временни регистрации годишно, така че новият цвят ще се превърне в обичайна гледка по пътищата.

Германия има жълта вертикална лента върху временните номера, докато експортните номера имат червена лента. Монако използва сини номера за временни регистрации, докато Полша използва жълт фон в определени случаи. В България временните номера имат червена лента от дясната страна.