От шипково брашно до биовино - 15 производители изкушават света на българския щанд в Берлин

Брашно и козметика от шипки, сушени деликатеси от месодайната порода “Абърдийн-ангъс”, млeчни продукти, мед, биовино, козметични продукти с розово масло и лавандула привличат стотици посетители от целия свят на българския щанд по време на международното изложение “Зелена седмица” в Берлин. Тази година то отбелязва своята 100-годишнина и по този повод ще бъде 10 дни в периода 16–25 януари, а не както обичайно една седмица.

По предварителни данни се очаква да присъстват над 1800 изложители,

представящи повече от 100 хиляди продукта от цял свят. Българският национален щанд на изложението, в което страната ни участва за 35-и път, бе открит лично от министъра на земеделието и храните в оставка Георги Тахов.

Тази година участват 15 родни производители - с един повече от миналата. Българският щанд беше включен и в обиколката на официалните лица - германския агроминистър Алоис Райнер, еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен, кмета на Берлин Кай Вегнер и други. Те опитаха българска погача и баница със сирене и

получиха подарък кошници с родни продукти

Дебютантите на българския щанд тази година са двама - фирма “Филипополис”, която предлага млечни продукти, и “Горско ранчо”, които правят различни месни продукти от месодайната порода “Абърдийн-ангъс”. “Филипополис” осигуряват своето производство чрез повече от двеста изкупвателни пункта за сурово мляко, снабдени със специализирани млекоохладителни вани, съвременна апаратура за определяне на състава на млякото и специализирани млековози. Преработват суровината в три предприятия - в Пловдив, в село Жегларци, Добричко, и в Разлог. Млечните продукти на фирмата се приемат добре както в Европейския съюз, така и на пазарите в САЩ, Канада, Израел, Австралия и арабските страни. За момента имат един клиент от Германия, но надеждите им са чрез “Зелена седмица” да намерят още.

Другият дебютант - фермата “Горско ранчо”, се намира в село Стоките, където отглеждат 130 говеда от породата “Абърдийн-ангъс”. Произвеждат сушени деликатеси, като имат няколко продукта, за които купуват суровина. Стартират през 2022 година и само

за две години възстановяват над 800 декара пасища, някога изоставени и занемарени.

“Не сме конкуренти с цена, а по-скоро с качество, с това, че сме малък производител. Работим с наши животни, имаме проследяемост от пасището през угояването до преработката и трапезата на клиента”, казва собственикът Димитър Косев. За момента работят основно на фермерски пазари, тъй като нямат по-голям капацитет, но пък по този начин успяват да вземат максимално информация от клиента. Обратната връзка е важна за Косев, защото може да чуе както позитивните коментари, така и негативните, което им позволява да се подобряват всекидневно. Тъй като е животновъд от едва 4 години, все още не разчита на субсидии, а успява да инвестира в животните чрез другия си основен бизнес в сферата на туризма.

Hands & Friends пък е малка семейна винарна, която се включва за втори път в изложението. Разполагат с 200 декара собствени лозя, от които се произвеждат основно бели и розови вина, а

капацитетът е не повече от 20 000 бутилки годишно

Създателят на винарната Андрей Мелников, който е украинец, идва заедно със съпругата си и децата да живеят в България през 2009 година в село Есен, чието население е едва 12 души. Чистият въздух и спокойствието там впечатлили Мелников, който съвсем скоро ще се регистрира и като биопроизводител.

За поредна година се включиха и стари участници, които ежегодно впечатляват Берлин с брашно и козметика от шипка, мед, млечни продукти, биохрани, розово масло, етерични и студено пресовани масла, ароматни води, натурална козметика и други традиционни и иновативни продукти от българския агрохранителен сектор.

“Изложението тази година отбеляза своята 100-годишнина, което говори именно за неговата устойчивост във времето и затова, че България като част от Европейския съюз, една силно развита, бих казал, земеделска държава намира своето място именно на подобни форуми”, каза министър Тахов при откриването.

Агроминистърът обърна внимание, че българското участие е изцяло финансирано от

Министерството на земеделието и храните и цели да подпомогне родните производители в достъпа им до европейските пазари

“Ние сме много актуални в Германия като страната, която се присъедини към еврозоната, страната, която успешно защити присъединяването и към Шенген”, каза Григор Порожанов, посланикът на България в Германия, който също присъства на щанда. Той е убеден, че участието ни на подобни изложения е много важно за нас като държава, защото ни представя пред света.

“Това не е само участие, което подкрепя нашите производители, то подкрепя и дипломацията на България. И в този смисъл се радвам, че продължава тази традиция от страна на Министерството на земеделието и храните”, допълни дипломатът.