15 години в помощ на учители, ученици, родители

Със своите формати инициативата "Аз мога - тук и сега" достига до над 10 хиляди участници

Когато през 2010 година се заражда идеята за инициативата “Аз мога – тук и сега”, малцина предполагат, че тя ще се превърне в устойчиво и широкообхватно движение сред учениците в България – среда, която съчетава самоувереност, развитие на умения и силна общностна идентичност.

От първия си формат до днес инициативата се гради върху единението на съмишленици, работещи в полза на учители, ученици, родители и млади хора, които вярват, че образованието и упоритият труд са ключът към успеха в живота. Сдружението спечели награда в конкурса “Големите малки” в специална категория “Бизнес с кауза”.

“Още от самото начало амбицията ни е да изградим среда, в която ученици да се чувстват част от една общност, в която да се предизвикват, да се подкрепят и да се развиват. Въпреки че структурата ни е малка – официалният екип включва 7 души, подпомагани от доброволци, нашето въздействие далеч надхвърля тези рамки”, посочва основателят на инициативата Кристалин Чавдаров.

През годините той и екипът му изграждат широка мрежа от инициативи, които обхващат различни образователни направления. Част от тях са

национално състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства, национално състезание по чужди езици, по рецитиране и творческо писане,

SUPERлятна академия, “Походи на вдъхновителите” с гост-лектори в различни населени места, както и редица вътрешни обучения и срещи. “Само чрез тези формати сме достигнали до над 10 000 участници. Някои от събитията ни събират на едно място повече от 600 души, а състезанието по информационни технологии се утвърди като най-мащабното в страната”, с гордост заявява Чавдаров.

Ефектът върху отделния участник е това, което прави дейността на “Аз мога тук и сега” голяма. Не са малко примерите на ученици, които

благодарение на инициативите са избрали своя професионален път и днес са реализирани специалисти.

Други се връщат като ментори и доброволци, за да предадат нататък вдъхновението, което са получили. “Целенасочено изграждаме отношения на благодарност и уважение и към учителите, защото вярваме, че именно те осигуряват дългосрочната устойчивост на нашата мисия”, казва още Чавдаров.

Алумни клубът е друг основен техен стълб. Започва като естествено продължение на инициативите, но днес вече има свой собствен живот – със самостоятелни дейности, събития и вътрешни процеси, в която бившите участници подпомагат новите поколения.

“Нашата амбиция е да растем стабилно, като запазваме високото качество на всяка инициатива и дълбочината на връзката с участниците”, споделя основателят на сдружението.