Само за 1 година българите похарчиха над 2 млрд. евро за нови коли (графика)

Сумата е над два пъти по-голяма спрямо ковид времената

През последните пет години българският пазар на нови автомобили преживя една от най-динамичните си трансформации от началото на прехода - от несигурността на пандемичната 2020 година до рекордните продажби през 2025-а.

В България днес се харчат почти двойно повече пари за нови автомобили в сравнение с годините около пандемията, а средната стойност на купуваните коли расте непрестанно.

2020-а беше повратен и труден момент за автомобилния бизнес. COVID-19 замрази икономиката, доведе до спад в доходите и отлагане на големи покупки. Тогава в България

бяха регистрирани приблизително 22 хиляди нови леки автомобила

- повече от два пъти по-малко в сравнение с днешните нива.

Средната цена на нова кола по това време бе значително по-ниска, като масовият купувач търсеше компактни модели, базови нива на оборудване и доказани бензинови или дизелови двигатели.

Общата сума, изразходвана за нови автомобили през 2020 г., се оценява на около 850–900 милиона евро, или приблизително 1,7 милиарда лева. Mercedes-AMG One

Само четири години по-късно картината вече беше коренно различна. През 2024-а пазарът на нови автомобили се върна близо до исторически върхове с почти 43 хиляди продадени коли. Българите започнаха да купуват по-големи автомобили, основно SUV модели, с по-високи нива на оборудване, автоматични трансмисии и богати системи за сигурност и комфорт. Общата сума, изразходвана за нови автомобили през 2024 г., се движеше в диапазона между 1,7 и 1,9 милиарда евро, което на практика означаваше почти двойно повече пари спрямо пандемичната 2020-а. Много често у нас нови коли се купуват още с лансирането им на пазара по време на някой автосалон СНИМКА: “24 ЧАСА”

Изминалата 2025 г. окончателно потвърди тази тенденция. С близо 50 хиляди нови леки автомобила, регистрирани за една година, българският пазар постави рекорд. Изразходваните средства за нови коли се оценяват на около 1,9–2,1 милиарда евро, или почти 4 милиарда лева. На този фон отделно близо 14 млрд. лв., които презчислени по фиксинга, правят над 7 млрд. евро, бяха внесени в банките. Основната част от тях - над 12 млрд. лв., влязоха през 2025 г. Само за първите два работни дни на тази година са внесени 1,5 млрд. лева, съобщи Петя Димитрова - главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Делът на електрифицираните автомобили – хибриди и електромобили, расте, макар и по-бавно в сравнение със Западна Европа, но средната цена на колите продължава да се покачва.

Според анализатори българският купувач в масовия клас вече не търси “гола” кола. Ако преди десетилетие базовото оборудване беше водещо, днес клиентите настояват новата им кола да има автоматична скоростна кутия, адаптивен круиз контрол, модерни мултимедийни системи, LED светлини и цял пакет от асистиращи системи.

В масовия сегмент най-търсени са модели от компактния и SUV клас,

като често се избират нива на оборудване, които са една или две стъпки под най-високото, но значително над базовото.

В луксозния сегмент картината е още по-показателна. Там българските клиенти масово поръчват пълно оборудване, най-мощните двигатели и лимитирани версии. Автомобилни дилъри споделят, че купувачите на суперлуксозни автомобили предпочитат индивидуални конфигурации, скъпи материали и най-новите технологии. Това обяснява и факта, че през 2025 година в България бяха регистрирани автомобили на стойност над 1 и 2 милиона евро.

Хиляди са и моделите, които струват около или над 100 000 евро

Експерти от бранша коментират, че автомобилният пазар у нас все повече се доближава до този в Централна Европа.

“Българският клиент вече знае какво иска и е готов да плати за него. Виждаме ясно изместване към по-скъпи конфигурации и по-висок клас автомобили, особено при частните клиенти и успешния бизнес”, коментира анализатор от голяма лизингова компания. Според него ръстът не е само количествен, а и качествен – средната стойност на всяка продадена кола расте по-бързо от самия брой продажби.

2025-а регистрира и друг феномен на пазара на нови автомобили. В края на годината имаше бум на частни сделки, осъществени кеш в левове броени дни преди въвеждането на еврото. Дилъри не без основание се притесняват, че тази истерия в последните месеци на миналата година ще се отрази негативно на пазара в началото на 2026 г.

Все пак прогнозите за настоящата година

остават умерено оптимистични

Очакванията са пазарът да се стабилизира около 48–50 хиляди нови автомобила годишно, като е възможно леко забавяне на темпа на растеж, но не и сериозен спад.

При запазване на тенденциите общата сума, изразходвана за нови автомобили през 2026 г., може да надхвърли трайно границата от 2 милиарда евро. Основните двигатели на растежа ще продължат да бъдат SUV сегментът, премиум марките и постепенното увеличаване на дела на електрифицираните модели.

Десетте най-скъпи автомобила, продадени в България през 2025 г.

2025 година ще остане в историята на българския автомобилен пазар и с продажбата на десетки ултралуксозни и хипер спортни автомобили. Никога досега у нас не са регистрирани толкова скъпи и редки модели в рамките на една година. Това показва ясно, че в България вече има клиенти, които не само могат да си позволят автомобили за милиони евро, но и ги купуват.

Най-скъпият автомобил, регистриран в страната през 2025 г., е Koenigsegg Jesko – хиперкар с цена около 2,8 милиона евро. Машината е произведена в изключително ограничена серия и се счита за една от най-бързите серийни коли в света.

След него се нарежда Mercedes-AMG One, автомобил с технология директно от Формула 1, оценяван на около 2,5 милиона евро, който също намери своя собственик в България.

Сред най-скъпите покупки за годината са и лимитираните модели Aston Martin Valour и Aston Martin Valiant, всеки от които струва между 1,7 и 2 милиона евро.

Ferrari също има силно присъствие в класацията с 812 Competizione A и SF90 XX Spider, чиито цени надхвърлят съответно 1,5 милиона и 800 хиляди евро.

BMW 3,0 CSL, произведен в изключително малка серия, също попадна сред най-скъпите коли, продадени у нас, с цена около 1 милион евро.

Британците не остават по-назад - Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Spectre Black Badge са сред най-скъпите нови автомобили, регистрирани в България през 2025 година, с цени около половин милион евро. Класацията се допълва от Lamborghini Revuelto – новото поколение V12 хибрид на марката, който струва над 550 хиляди евро.

Общото между всички тези автомобили е не само цената им, но и фактът, че са закупени с най-високи нива на оборудване, често с индивидуални поръчки и персонализация.