От семейна компания до лидер на пазара на акумулаторни батерии

В началото започва само с дистрибуция, с времето развива и производство, днес вече автоматизира процесите

От семейна компания до лидер на пазара - това в едно изречение е историята на основаната през 1996 г. в Търговище компания “Индустриални батерии”.

Както става ясно от името ѝ, тя е специализирана в производството и търговията на литиево-йонни и оловно-киселинни тягови, стационарни, стартерни и специални акумулатори, зарядни устройства, допълнително оборудване и консумативи.

Симона и Георги Банкови започват да се занимават с дистрибуция на произведените акумулаторни батерии в несъществуващия вече завод “Енергия” в Търговище. “В годините, когато стартирахме бизнеса, използвахме опита си и

създадохме модел, който не съществуваше на пазара.

Тогава всички само търгуваха, а ние предложихме сервиз, следгаранционно обслужване, обратно изкупуване за рециклиране”, разказва Симона Банкова. Днес цялото семейство е ангажирано с бизнеса, или поне всички пълнолетни деца.

Постепенно семейството разширява дейността с различни услуги, по-широко портфолиото. След това откриват и лицензиран сервиз в Търговище. А през 2009 г. започват да произвеждат и собствена марка тягови батерии Perpetuum.

Следващата стъпка идва през 2011 г., когато компанията открива собствено представителство в Румъния. От 2015 г. става партньор и дистрибутор на завод за акумулатори TAB, Словения, и към днешна дата са техен основен партньор за България и Румъния. През 2023 г. допълват дейностите си с ново производство - метални сандъци и стелажи за акумулаторни батерии. Тази година фирмата закупува нови производствени и складови площи, където планира да обедини всички дейности.

Тази година фирмата закупува нови производствени и складови площи, където планира да обедини всички дейности, за да постигне устойчиво развитие на компанията чрез внедряване на иновативни продукти и решения. За целта инвестира в техническо оборудване и автоматизиране на производствените процеси. А големите складови площи позволяват съхранение на продукция и готовност за експресна реализация на поръчките.

В момента производственият капацитет е 50 хил. клетки годишно, а заетите служители са 10.

Това е десетократно увеличение на капацитета. Над 40% от приходите са от собствена продукция, а над 30% от стойността на продажбите е реализирана извън България.

Именно заради тази дълга успешна история компанията беше отличена на конкурса на “24 часа” “Големите малки” в категория “Устойчиво развитие”. Наградата връчи Бойко Таков, председател на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. “Много се радвам, че точно на тази компания връчвам награда, защото това е изключително важна и интересна тема за нашата индустрия и е чудесно, че новите поколения поемат инициативата”, каза Таков.

А грамотата получиха младите членове на семейство Банкови. Мариел е на 24 години и е маркетинг мениджър, а брат ѝ Кристо е едва 20-годишен и се обучава за търговски представител.

Освен всичко друго компанията работи и с мисъл към околната среда и устойчивостта. Част от портфолиото им са и батерии, предназначени за съхраняване на енергия от подстанции и възобновяеми източници като фотоволтаици. А 99% от всичките им продукти се рециклират и използват наново.

Амбицията на семейство Банкови е в следващите години да се превърнат в основен играч на пазара не само в региона, но и в Западна Европа. А с растежа на компанията ще могат да допринесат и за местното икономическо развитие и да окажат положително въздействие на общността.