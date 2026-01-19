Бензиностанциите удвоиха отстъпките за лоялни клиенти с еврото

Големите вериги бензиностанции у нас на практика увеличиха отстъпките за лоялни клиенти, които зареждат с клиентски карти. Преди въвеждането на еврото те се движеха между 5 и 7 стотинки на литър. От 1 януари се запазват, но вече в европейската валута, и така отстъпката става по-голяма.

Например в обектите на "Лукойл", където средната цена на масовия бензин в момента е 1,25 евро, отстъпката при представяне на клиентска карта е 5 евроцента и горивото излиза по 1,20 евро.

В обектите на ОМВ отстъпката е дори 7 евроцента на литър, а средната цена на този бензин е 1,24 и излиза по 1,18 евро. Същия размер има и отстъпката при зареждане с дизел.

С това цените на горивата в най-големите вериги се доближават до тези на някои самостоятелни играчи, които по принцип продават горивото по-евтино, но без да правят отстъпки за лоялни клиенти, които зареждат само при тях. Например в обектите на веригата "Круиз" бензин А-95 в момента се зарежда за 1,17 евро за литър, а това е само с 1 евроцент по-евтино от ОМВ, ако се зарежда с отстъпка.

Средните цени на горивата у нас се запазва към момента на нивото си от 1 януари, като през последната седмица има само незначителни промени. Например в началото на миналата седмица пропан-бутанът поскъпна, но в края цената му отново падна до предишното си ниво.

Бензин А-95 се движи между 1,16 и 1,25 евро за литър, а на обикновения дизел - от 1,19 до 1,28 евро.

Бензин А95

27 октомври 2,37 лв.

4 ноември 2,40 лв.

10 ноември 2,41 лв.

15 ноември 2,43 лв.

23 ноември 2,43 лв.

30 ноември 2,43 лв.

7 декември 2,43 лв.

14 декември 2,43 лв.

21 декември 2,42 лв.

28 декември 2,42 лв.

8 януари 1,24 евро

18 януари 1,24 евро



Дизел

27 октомври 2,38 лв.

4 ноември 2,43 лв.

10 ноември 2,48 лв.

15 ноември 2,50 лв.

23 ноември 2,51 лв.

30 ноември 2,51 лв.

7 декември 2,50 лв.

14 декември 2,50 лв.

21 декември 2,48 лв.

28 декември 2,47 лв.

8 януари 1,26 евро

18 януари 1,26 евро