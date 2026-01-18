Учени изследват зъби на хора от желязната епоха, за да разберат подробности за начина им на живот

Учени изследват зъби на хора от желязната епоха, за да разберат какво е било здравословното им състояние и начина им на живот, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Специалисти от университета „Сапиенца" в Рим комбинират множество зъбни анализи, за да интерпретират подробности за здравето и хранителния режим на обитателите на италианския обект Понтеканяно от желязната епоха, датираща от 7-и и 6-и век пр.н.е.

Човешките зъби са отличен източник на данни за това, тъй като са много устойчиви структури и са като архиви на информация за историята на живота, казва Роберто Джермано, който ръководи проучването. Заключенията са публикувани в научното издание с отворен достъп PLOS One, пише БТА.

Научният екип анализира моделите на растеж в зъбната тъкан на 30 зъба от 10 индивида. Сравнявайки данните за кучешките и кътните зъби, експертите успяват да възстановят историята на растежа през първите шест години от живота на индивидите. Те констатират незначителни стресови събития, които са настъпили на възраст около една и четири години, най-вероятно свързани с ключови периоди от ранното детство, когато променящото се поведение и диета излагат децата на заболявания, се казва в публикацията.

Анализ на зъбната плака дава информация за хранителните навици на възрастните, разкривайки наличието на продукти като зърнени култури, бобови растения, доста въглехидрати и ферментирали храни. Тези резултати са в съответствие с данни от предишни проучвания, които също предполагат по-голямо разнообразие на хранителните ресурси през този период благодарение на засиления контакт със средиземноморските култури, отбелязва Юрикалърт.

Проучването на италианските изследователи дава първите хистологични данни от желязната епоха в Понтеканяно и доказва, че комбинираните зъбни анализи могат да предоставят подробна информация за древния начин на живот, се казва в публикацията.

Изследователите отбелязват, че заради малкия брой анализирани индивиди, резултатите не трябва да се тълкуват като представителни за по-широката популация, а по-скоро като подробна информация за индивидуалния начин на живот. Авторите казват, че бъдещи проучвания с по-големи извадки и допълнителни техники, сред които изотопен анализ, ще подобрят значително разбирането за начина на живот на древните общности.

„Зъбите на жителите на Понтеканяно от желязната епоха отвориха уникален прозорец към техния живот, като можем да проследим растежа и здравето им в детството с изключителна точност и да идентифицираме следи от зърнени култури, бобови растения и ферментирали храни в зряла възраст. Това разкрива как тази общност се е адаптирала към екологичните и социалните предизвикателства", казва водещият учен Роберто Джермано.

Емануела Кристиани, която е част от научния екип, отбелязва, че анализът на зъбния камък показва наличието на нишесте от зърнени култури и бобови растения, спори от мая и растителни влакна. Това „дава много конкретна представа за хранителния режим и някои ежедневни дейности на тези общности от желязната епоха", добавя тя. Според Кристиани констатациите са силни доказателства за редовната консумация на ферментирали храни и напитки от хората по време на този период.