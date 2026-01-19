“Информационно обслужване” дигитализира живота ни – от здравето през съда до цените преди и след еврото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

90 милиона евро е бил оборотът през 2025 г. на компанията, в която държавата притежава 99,75% от акциите

От 2003 г. обработва резултатите от 99 избора – президентски, местни, парламентарни и референдуми, без нито едно обжалване

Зададат ли се избори у нас, една българска компания фокусира внимание - “Информационно обслужване”, без обаче да играе решаваща роля за финалния резултат на който и да е вот.

Преди дни отново на тази фирма, която е изпълнител само на организацията и технологията на компютърната обработка на данните от районните избирателни комисии и в ЦИК от гласуването, се наложи да напомня на политици, че тя нито внася машини за гласуване, нито ги конфигурира, а това прави частната “Сиела Норма” АД.

Компанията “Информационно обслужване”, в която държавата притежава 99,75%, а останалите 0,25% са останали от масовата приватизация у бивши служители и техни наследници, е обработвала резултатите от 99 избора от 23 години насам - парламентарни, президентски, местни, и референдуми. Не е публично известно нито едно обжалване до този момент.

Ако се отвори сайтът на фирмата обаче, ще се установи, че реално “Информационно обслужване” дигитализира живота на българите - от всичко, свързано със здравето, през съдебната система, електронната продажба на билети за влакове до kolkostruva.bg - портал, в който 220 търговски вериги всеки ден дават данни за цените на стоките преди и след приемане на еврото.

По закон “Информационно обслужване” трябва да създаде единен подход при управлението на информационните технологии и сигурността на държавата.

Компанията е част от Европейската асоциация Euritas на системните интегратори

Според официална презентация, качена на сайта на “Информационно обслужване”, през 2025 г. оборотът на компанията е над 90 милиона евро. 97% от всички приходи на ИО се формират от услуги за централната и местната администрация и съдебната система, а печалбата за 2025 г. най-вероятно ще е 8,7 млн. евро. Спрямо 2024 г. тя остава почти в същия размер, но приходите се увеличават с около 18 млн. евро. Сравнено с 2023 г., има доста по-сериозен скок - тогава приходите са били 57,56 млн. евро, а печалбата - 5,34 млн. евро.

В презентацията на “Информационно обслужване” са обобщени и резултатите от основните проекти на компанията досега.

Най-мащабният е свързан със здравеопазването и неговото дигитализиране. Записите в Националната здравноинформационна система са над 647 млн. и показват, че от 2020 г. насам са издадени 99,2 млн. електронни рецепти и 97,3 млн. направления.

Само през приложението еRx са издадени 3,9 млн. електронни рецепти - това прави 2,8 хил. средно на ден.

Предимствата му са, че дава възможност за съхраняване на шаблони, пази списък с издадените досега и работи в режим без връзка с интернет.

Над 260 хил. активни потребители използват и приложението еЗдраве,

което на практика е електронно пациентско досие.

В него се съхранява информация за посетени специалисти, извършени прегледи и изследвания, проследяват се хронични заболявания, има и календар на профилактичните прегледи.

Личните лекари от своя страна също имат електронен достъп до пациентските досиета с хронологичен преглед и записи, свързани с конкретно заболяване.

912 703 ученици от 6248 училища и детски градини са вписани в електронната профилактична карта в образованието. Тя се използва основно за проверка на поставените ваксини и извършени профилактични прегледи и задължителни изследвания.

За последните 4 години са обработени 745,6 млн. електронни заявки към НЗОК от аптеки, лекари, както и справки по електронни рецептурни книжки, диагнози и рецепти. 2,55 млн. пациенти използват електронни рецептурни книжки, като така от хартия са спестени над 1 млн. евро. Чрез системата могат да се отпускат помощни средства - за периода те са 540 хил., също така се изпращат нотификации на пациенти за е-протоколи и помощни средства.

“Информационно обслужване” е разработило и модул за управление на “България Хели Мед Сървиз” - компанията, която управлява медицинските хеликоптери. С нея са обслужени 184 случая от юни 2024 г. досега.

Друг проект на системния интегратор е Единната информационна система на съдилищата - тази, която

осигурява случайното разпределение на делата

Тя движи цялостния процес по управление на електронните съдебни дела - от регистриране на иницииращи документи, през образуване на делото, управление на заседанията, съдебна статистика, натовареност на съдии, управление на дейността по призоваване, включително чрез мобилно приложение за призовкари.

За гражданите пък се дава по-лесен достъп до правосъдие и информация на всички страни по делата. Достъпът до системата е с електронен подпис.

От юни 2020-а досега през нея са минали над 2,46 млн. дела и са издадени близо 9 млн. електронни съдебни акта.

Само за последните 6 месеца електронно са подадени 70 хил. заявления за образуване на заповедни дела. Делът на електронно подадените заявления достига до 96%. От март 2023 г. до края на 2025 г. през системата са минали 4,6 млн. съдебни дела.

Разработено е и мобилно приложение eCase, което дава достъп до данните на единния портал. За последните две години и половина то е инсталирано 14 100 пъти.

Чрез централния регистър на особените залози пък изцяло електронно се подава заявление или може да се промени обстоятелство по залог, да се издаде удостоверение или да се направи справка. Системата е автоматично свързана и с НАП. За две години и половина обработените заявления за вписване на запори са над 335 хил.

През системата за електронни обществени поръчки (ЦАИС) са преминали 127 хил. търга за 5 години за над 86,3 млрд. евро. Сключените договори са 170 хил. на база на повече от 572 млн. подадени оферти, от които 30% в извънработно време, тъй като системата позволява непрекъснат достъп, пълна прозрачност и сигурност на информацията, отбелязват от компанията.

В края на декември 2024 г. беше разработена и платформа за издаване на т. нар. синя карта, която дава разрешение за пребиваване на чужденци с цел работа. За година през платформата са подадени 2200 заявления, а от компанията отчитат, че те се разглеждат 2 пъти по-бързо.

В помощ на въвеждането на еврото у нас България е единствената държава, която има разработена публична и прозрачна платформа, която отчита планирането, напредъка и контрола на административните органи с адаптирането на информационните им системи към еврото.

Само за 4 дни след 1 януари 2026 г. платформата е успяла да обработи информацията за внедряването на системите на 526 администрации.

Миналата година “Информационно обслужване”

създаде и сайта kolkostruva.bg към Комисията за защита на потребителите

В него над 220 големи търговски вериги подават ежедневно данни за цените на хранителни и други стоки.

Отчетени са 85 хил. посещения на портала, отворените данни са изтеглени над 6 хил. пъти, като има и 25 хил. подадени жалби, сигнали и предложения. Отделно беше създадено и мобилно приложение, чрез което потребителите директно могат да подават сигнали до комисията, а във връзка с еврото - да пресметнат лесно цените от старата валута в новата. Приложението има повече от 5500 сваляния.

За Българската агенция за инвестиции е разработена интерактивна карта, която включва над 100 обекта - свободни терени и налична научно-технологична инфраструктура за потенциални инвеститори.

5904 пък са обявените търгове в платформата за електронна продажба на дървесина, от които са спечелени над 158 млн. евро.

Благодарение на елиминирането на възможността за субективна намеса и предварителни договорености приходите от продажбите са се повишили с 20%, отчитат от ИО.

Компанията е разработчик и на електронната система за продажба на билети на БДЖ. От декември 2017 г. чрез нея са продадени 1,4 млн. билета, включително 16,4 хил. чрез автомат, издадени са 51,4 млн. превозни документа.

Все още екипът на “Информационно обслужване” работи по Централизираното изграждане и поддържане на регистри като част от дигиталната трансформация на публичния сектор. Вече са дигитализирани 156 регистъра, а системата трябва да обхване над 190 администрации.

Стартирало е и изграждането на нова уеб базирана информационна система за автоматизация на поддържането на електронните регистри по гражданска регистрация.

А по адрес на изборите - “Информационно обслужване” осигурява видеонаблюдението в реално време на над 11 хил. секции в цялата страна. От изборите от 2023 г. насам се съхранява видеоинформация в размер на 120,3 терабайта - или 22 години видеоматериал.

