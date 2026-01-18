НАП продължава проверките за необосновано вдигане на цените, санкциите достигат 100 000 евро

Продължават засилените проверки на НАП след въвеждането на еврото. От агенцията продължават да постъпват сигнали за недобросъвестни търговци, които необоснова вдигат цените.

"Няма как държавата да задължи търговците да оперират на определена цена, но това, което ние следим, заедно с нашите колеги от КЗП И КЗК, е дали има необосновано повишение на цените. Ако такова бъде установено, ние имаме всичките механизми, които са предвидени в Закона за въвеждане на еврото, да наложим контрол върху търговците, които са недобросъвестни.", коментира Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации" в НАП, цитирана от NOVA.

"Както ние, така и КЗП имат достатъчно правомощия да бъдат наложени санкции от тяхна страна. Техните санкции също достигат над 100 000 евро", казва още Митова.