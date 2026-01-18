Цената на златото се е вдигнала с рекордните над 64% за година, чака се със седмици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цената на златото се вдигнала с над 64% за годинат и достигна рекордните 4600 долара за тройунция. През миналия януари златото отбеляза рекорд като достигна цена от 2800 долара.

Геополитиката и световните конфликти диктуват цената на златото, казват експерти. Друга причина са покупките на злато от централни банки и големи икономики.

„Индия, Китай, Полша - полската централна банка също купи доста злато през миналата година. Делът на долара трайно намалява за сметка на златото. Това правят - продават долари и купуват злато", обясни финансовият анализатор Димитър Георгиев пред Би Ти Ви.

Икономистите отчитат, че под 10% от хората, които спестяват у нас, инвестират в злато.

Експертите отчитат, че заради силния интерес към благородния метал за някои от най-търсените кюлчета и монети доставката у нас се чака около шест седмици.