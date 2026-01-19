Симеон Кърцелянски: Всичко, качено в интернет, е изключително трудно да бъде заличено завинаги

Борбата с киберпрестъпниците игра на „котка и мишка“ ли е, защо фишинг измамите продължават да работят въпреки предупрежденията, може ли изкуственият интелект да ни защити от кибератаки и възможно ли е наистина да изтрием дигиталните си следи?

Отговорите на тези ключови въпроси, свързани със сигурността ни в интернет, търсим в четвъртия епизод на подкаста TRENDY дигиталНО 2.0. Гост в епизода е Симеон Кърцелянски – security инженер в „Информационно обслужване“ и експерт с над 10 години опит в областта на киберсигурността.

В разговора той обяснява защо човешката грешка остава най-слабото звено в дигиталната защита, какво стои зад успешните онлайн измами и защо прибързаните реакции често са в полза на атакуващите. По думите му дори кратка пауза - „10 секунди да поемеш въздух и да помислиш“ - може да предотврати сериозни последици.

Кърцелянски коментира още рисковете при използването на публични зарядни станции, ролята на изкуствения интелект в защитата и защо веднъж публикувана, информацията в интернет рядко може да бъде напълно изтрита.

За отговори на тези и други въпроси, свързани с дигиталната ни сигурност, слушайте аудио епизода.

