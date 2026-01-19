Петролът леко поскъпна с отслабване на иранските протести

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола леко се повишиха в азиатската електронна търговия тази сутрин, продължавайки възходящото си движение от предходната сесия, след като смъртоносните репресии на Иран срещу протестите потушиха гражданските вълнения, намалявайки шансовете за атака на САЩ срещу основния близкоизточен производител на суровината, което би могло да наруши доставките, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е рефрентна за европейския пазар, прибави 6 цента или 0,09 на сто до 64,19 долара за барел.

Февруарските фючърси на американския лек суров петрол поскъпнаха с 9 цента или 0,15 на сто до 59,53 долара за барел. Срокът на тези контракти изтича утре, а при по-активните - с мартенска доставка, се наблюдаваше покачване от 5 цента или 0,08 на сто до 59,39 долара за барел.

Ожесточените репресии на Иран срещу протестите, предизвикани от икономически затруднения, при които според официални представители са загинали 5000 души, потушиха размириците.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда се отдръпна от по-ранните си заплахи за намеса, заявявайки в социалните медии, че Иран е отменил масовите обесвания на протестиращи, макар страната да не е обявила подобни планове, отбелязва Ройтерс.

Това на свой ред намали вероятността от американска намеса, която би могла да наруши потоците на петрол от четвъртия по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол, допълва агенцията.