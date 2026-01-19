Китай отчете икономически растеж от 5 процента и исторически ниска раждаемост

Брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 4,5 на сто на годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г., сочат публикувани днес данни на Националното статистическо бюро (NBS) на Китай, цитирани от световните агенции. Това обаче е най-слабият тримесечен ръст на втората по големина икономика в света от края на локдауните заради пандемията от КОВИД-19, отбелязват ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА. През предходните три тримесечия икономиката нарасна съответно с 5,4, 5,2 и 4,8 на сто. За цялата година растежът е достигнал 5 на сто, с което е изпълнена целта на правителството.

Икономическата активност е била подкрепена основно от външната търговия. Въпреки продължаващото напрежение със САЩ и несигурността в глобалната търговия китайските компании са спечелили от силния износ към други региони. Икономистите обаче отчитат признаци на неравномерен растеж - докато износът продължава да подкрепя икономиката, слабото вътрешно търсене, затегнатият пазар на труда и поевтиняването на имотите оказват натиск върху потребителските нагласи. Високите нива на задлъжнялост сред много общини също ограничават възможностите за мащабни стимулиращи мерки. Очаква се тенденцията да продължи и тази година.

Световната банка прогнозира растеж от около 4,4 на сто за 2026 г., докато Международният валутен фонд (МВФ) очаква „приблизително 4,5 на сто". Американската инвестиционна банка „Голдман Сакс" (Goldman Sachs Group) е малко по-оптимистична, прогнозирайки растеж от 4,8 на сто за китайската икономика.

Други данни, изнесени днес от Националното статистическо бюро, показаха, че раждаемостта в Китай през 2025 г. е спаднала до най-ниското си ниво, откакто тази статистика започва да се води пред 1949 г., въпреки усилията на властите да спрат спада, допълва Франс прес.

Населението на Китай е намаляло за четвърта поредна година. През 2025 г. в страната са регистрирани 7,92 милиона раждания, което представлява коефициент на раждаемост от 5,63 на 1000 души. Пекин е изправен пред ускорено застаряване на населението, като властите се опитват да насърчат раждаемостта чрез субсидии за отглеждане на деца. Демографските модели на ООН предвиждат, че населението на Китай може да намалее от сегашните 1,4 милиарда до около 633 милиона души до 2100 г.

Раждаемостта намалява постоянно през последните години въпреки края на рестриктивната политика за едно дете преди десетилетие. През 2024 г. отбелязва леко увеличение до 6,77 раждания на 1000 жители. Предишният исторически минимум е през 2023 г., когато коефициентът достига 6,39 на 1000 жители. Броят на браковете също е на рекордно ниски нива, тъй като високите разходи за образование и приоритетът, който много млади хора отдават на кариерата си, обезкуражават създаването на семейство и раждането на деца, посочва АФП. През 2025 г. Китай е регистрирал 11,31 милиона смъртни случая, което съответства на смъртност от 8,04 на 1000 души.

Статистическото бюро на Китай отчете и, че продажбите на дребно в страната, които са ключов индикатор за вътрешното потребление, са се увеличили с 0,9 на сто на годишна база през декември. Това е най-бавният темп от близо три години, откакто бяха премахнати ограниченията, свързани с КОВИД-19, допълва АФП.

Междувременно промишленото производство в Китай е нараснало с 5,2 на сто на годишна база през декември, сочат още публикуваните днес данни. Резултатът обаче бележи забавяне спрямо ръста от 5,8 на сто, отчетен година по-рано.