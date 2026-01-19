ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

Вятърната енергия осигури над 14 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа е 20,7 % за последното денонощие. СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 14,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,4 процента от общото количество електроенергия (1,060 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,1 процента (91 гигаватчаса) от нея, предава БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (51,7 на сто), Гърция (43,1 на сто) и Германия (31,4 процента). В България делът 3,8 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (403,7 гигаватчаса), Франция (106,9 гигаватчаса) и Полша (97,7 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 5 гигаватчаса.

