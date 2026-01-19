"Космически часовник" разкрива историята и потенциалното бъдеще на ландшафта

Учени от Австралия са демонстрирали нов начин за разкриване на древната история на ландшафта в страната, който може да предостави важни сведения за това как околната среда реагира на геоложките процеси и климатичните промени, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

За целите на изследването авторите му от университета "Къртин", съвместно с колеги от университетите на Гьотинген и Кьолн в Германия, са проучи малки кристали от циркон, открити в древни крайбрежни пясъци, предава БТА.

Цирконът е един от най-здравите минерали на Земята и може да устои на атмосферни влияния, ерозия и дълги пътувания през реки и крайбрежия в продължение на милиони години.

Във вътрешността на зрънцата циркон е затворен рядък газ, наречен криптон, който се образува, когато минералите на повърхността на Земята са изложени на действието на космически лъчи.

Чрез измерване на криптона екипът е успял да изчисли колко дълго циркониевите зрънца са прекарали близо до земната повърхност, преди да бъдат погребани под нея. Този своеобразен "космически часовник" предлага прозорец към миналото, за да се види колко бързо или бавно древният ландшафт е ерозирал и се е променял през огромни периоди от време.

Водещият автор на изследването Максимилиан Дролнер отбелязва, че този подход позволява на учените да изследват много по-древни ландшафти, отколкото е било възможно досега. Благодарение на него специалистите могат да получат ценна информация за това как повърхността на Земята може да реагира на продължаващите климатични и тектонични промени.

"Историята на нашата планета показва, че климатичните и тектоничните сили могат да контролират поведението на ландшафта в много дълги времеви периоди. Настоящото изследване ни помага да разберем какво се случва, когато нивото на морето се променя, и как дълбоките движения на Земята влияят върху еволюцията неговата еволюция", казва Дролнер.

Съавторът на изследването Крис Къркланд отбелязва, че това е от значение за разбирането на еволюцията на повърхността на планетата в продължение на милиарди години, но също и за бъдещото управление на земята.

Учените допълват, че изследването е от важно значение и за минералните ресурси.

"Климатът влияе не само върху екосистемите и метеорологичните модели, но и контролира къде се намират минералните ресурси и до каква степен са достъпни", казва Майло Баръм от изследователския екип.