БНБ прави аукцион за продажба на двугодишни държавни ценни книжа за 150 млн. евро

Министерството на финансите (МФ) ще предложи за продажба лихвоносни съкровищни облигации със срочност две години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен за днес, съобщава БТА.

Държавните ценни книжа са от емисия BG 20 300 26 111/21.01.2026 г., с падеж 21 януари 2028 г. Те ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,25 на сто.

Това ще бъде първи аукцион за пласиране на нов дълг през 2026 г. Поради липсата на приет Закон за държавния бюджет у нас действа т.нар. удължителен бюджет. Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През миналата година МФ пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева). ДЦК за приблизително 1,7 млрд. евро (3,3 млрд. лева) бяха пласирани на вътрешния пазар, а други около 7,2 млрд. евро бяха набрани в резултат на две дългови операции на международните пазари.