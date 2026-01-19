Европейските борси започнаха сесията рязко надолу на фона на напрежението около Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските фондови пазари откриха новата търговска седмица с осезаеми понижения на индексите, след като инвеститорите реагираха на заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да увеличи митата за европейските страни, ако те се противопоставят на намерението му да придобие контрол над Гренландия, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX спадна с 234,37 пункта или 0,93 на сто до 25 062,76 пункта малко преди 11:00 ч. бълг. време.

В Париж индексът CAC 40 загуби 98,11 пункта или 1,19 на сто до 8160,83 пункта, пише БТА.

В Лондон индексът FTSE 100 изтри 6,89 пункта или 0,07 на сто до 10 228,4 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се понижи с 4,65 пункта или 0,76 на сто до 609,73 пункта.

В Милано индексът FTSE MIB се понижи с 631,19 пункта или 1,28 на сто до 45 168,5 пункта.

Спадът идва след съобщението на Тръмп от събота, че осем европейски държави ще бъдат подложени на допълнителни мита, започващи от 10 на сто на 1 февруари и достигащи 25 на сто на 1 юни, ако не бъде постигнато споразумение, което да позволи на Вашингтон да поеме управлението над Гренландия – полуавтономна територия, част от Дания. Ставките ще засегнат Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

Европейските производители на автомобили и секторът на луксозните стоки бяха силно засегнати в началото на днешната търговия.

Индексът STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, включващ книжата на най-големите европейски автомобилни компании и производители на авточасти, потъна с 2,2 на сто.

Акциите на „Фолксваген“ (Volkswagen), „Порше“ Porsche и Бе Ем Ве (BMW) поевтиняха съответно с 3,3, 3,7 и 6,6 на сто.

Книжата на компанията за луксозни стоки Ел Ем Ве Аш (LVMH) поевтиняха с 3,6 на сто, на „Керинг“ (Kering) – с 2,9 на сто, а на „Ермес“ (Hermès) – с 3,3 на сто.

Индексът на компаниите за луксозни стоки Stoxx Europe Luxury 10 се понижи с 2,9 на сто.

В същото време книжата на компаниите от авиокосмическия и отбранителния сектор поскъпнаха. Акциите на „Райнметал“ (Rheinmetall) прибавиха 1,4 на сто към стойността си, на „Ренк“ (Renk) – близо 3,6 на сто, а на френският технологичен и аерокосмически гигант „Талес“ (Thales) поскъпнаха с 2,6 на сто.

Акциите на нидерландския производител на оборудване за чипове Ей Ес Ем Ел (ASML) обаче поевтиняха с 2,8 на сто в ранната търговия след рекордното си равнище миналата седмица.

Пазарите следят отблизо и започващата годишна среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос тази седмица.