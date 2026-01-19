ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22119370 www.24chasa.bg

Кирил Ананиев: Вероятно ще платим индексираните заплати с 5% през февруари

Цветелина Стефанова

[email protected]

4332
Кирил Ананиев.

Полагаме неистови усилия за индексация с 5% на доходите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, като плащането се върне от 1 януари. Това каза заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на президента на КНСБ Пламен Димитров за удължителния закон на бюджета. В момента се работи за удължаване на удължителния закон. В момента подготвяме указания до министерствата и ведомства и до общините как да изпълняват тези текстове, записани в Закона за публичните финанси и в удължителния закон на бюджета, каза още той.

Кирил Ананиев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)