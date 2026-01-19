Кирил Ананиев: Вероятно ще платим индексираните заплати с 5% през февруари

Полагаме неистови усилия за индексация с 5% на доходите на заетите в бюджетната сфера до края на месеца, но ако трябва да бъда откровен, според мен това реално ще стане с плащанията през февруари, като плащането се върне от 1 януари. Това каза заместник-министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев в отговор на президента на КНСБ Пламен Димитров за удължителния закон на бюджета. В момента се работи за удължаване на удължителния закон. В момента подготвяме указания до министерствата и ведомства и до общините как да изпълняват тези текстове, записани в Закона за публичните финанси и в удължителния закон на бюджета, каза още той.