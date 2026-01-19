ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

Доларът поевтиня спрямо еврото заради спора за Гренландия

Щатският долар поевтиня в днешната междубанкова търговия във Франкфурт след ескалацията на спора за Гренландия, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1624 долара днес към 13:25 часа българско време, пише БТА.

Тази сутрин доларът бе под натиск спрямо всички останали основни валути. Еврото се търгуваше за 1,1631 долара, след като в петък вечерта затвори на ниво от 1,16 долара.

В петък Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1617 долара.

