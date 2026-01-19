Земеделци от Добрич ще участват в протеста срещу споразумението с Меркосур в Страсбург

Земеделци от Добрич летят в понеделник за Страсбург, за да участват в насрочения за за вторник протест пред Европейския парламент, съобщи от летището в София Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, член на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/. Протестът, в в който ще участват представители на земеделския бранш от страни от ЕС, организиран от браншовата организация „Копа Коджека", е срещу подписаното търговско споразумение със страните от южноамериканския блок Меркосур /Бразилия, Аржентина, Парагвай, Уругвай, в перспектива и Боливия/. „Освен представители на НАЗ, в протеста ще участват и други земеделски организации от България", добави Жекова. Целта на протеста, в който се очаква да участват над 10 000 фермери и 150 машини от Франция, е да „вразуми" Европейския парламент да не ратифицира вече подписаното в края на миналата седмица споразумение на заседанието си във вторник. „Настояваме евродепутатите да не подкрепят сделката Меркосур, въпреки че е подписана", обясни целта на протеста Жекова.

Според Жекова, сделката обслужва основно интересите на големите индустриални държави, които търсят нови пазари за автомобилната си индустрия, докато земеделието в Европа се „жертва" в замяна на индустриален износ, „ЕС отваря пазара си за евтина селскостопанска продукция от Меркосур и така се унищожава земеделието.

Данните за България са показателни – през 2024 г. страната е изнесла стоки за 67 млн. евро към държавите от Меркосур, а е внесла за 544 млн. евро, като 80% от тази стока е селскостопанска – соя, соев шрот, царевица, животински и млечни продукти. .Големият проблем е, че вносът идва от държави, в които се използват ГМО и препарати за растителна защита, забранени в ЕС.Европа продава собственото си земеделие", категорични са земеделци.

Допълнително напрежение създава и фактът, че България е подкрепила споразумението на държавно ниво, въпреки писмата и предупрежденията от бранша още от миналата година до министерствата на икономиката и финансите . Обещанията за строг контрол и финансово подпомагане Жекова определя като „нереалистични и подвеждащи". „Четирите години опит с вноса на селскостопанска продукция от Украйна, която също не отговаря на европейските стандарти и затова трябваше да има строг контрол, ни научиха. Какъв контрол, няма върната пратка", добавят производители в агросектора.

„В общественото пространство витае въпросът: Защо не протестираме в България? Причината е, че няма смисъл и няма пред кого да протестираме. Никой не отговори на писмата ни, никой не ни потърси за мнение, не знаем кога правителството, което вече в оставка, е взело решение за подкрепа на споразумението. Нямаме отговор и от българските евродепутати", заяви Жекова.

„Очакванията минимум от протеста на 20 януари са натискът да доведе поне до регламентиране на национални компенсаторни мерки за защита на агросектора , подобни на тези във Франция, където вече е обявен финансов пакет за земеделците. В България подобна подкрепа засега липсва", уточни Жекова. „Ако този модел продължи, българското земеделие няма причина да произвежда", предупреждава тя. Въпреки това, фермерите ще бъдат в Страсбург с надеждата гласът им този път да бъде чут.

„Ситуацията в България също е критична, каквато е и в повечето страни на ЕС. Производствените разходи са нараснали с около 40% заради войната, блокирания внос на торове и горива, санкциите срещу Русия и международната икономическа несигурност. В същото време изкупните цени на основните култури – пшеница и царевица, са трайно ниски от години и продължават да се сриват. Пшеницата се търгува около 35 ст./кг – ниво от преди 10 години, слънчогледът пада до 85–90 ст./кг, а царевицата – до 35 ст./кг и то при проблеми с алфатоксини. Цените са отпреди 10 години. Търговия почти няма, преходният остатък става огромен, а складовете са пълни", алармира Жекова. Банките официално затвориха портфейлите си за земеделците, за сектора, каза още тя. Междуфирмената задлъжнялост нараства, а фалитите вече са факт. С около 40 процента са намалели земеделските стопанства в България за последните 10 години, добави председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. От тази година разходите за торове ще се увеличат с около 30 процента заради таксата СИБАН. «Има искане на евродепутати споразумението с Меркосур да бъде дадено на Европейския съд за становище, тъй като не е балансирано в частта «Земеделие», каза пред медии Проданов. Той добави, че от НАЗ са отправили специално питане за подкрепата на България на споразумението, кой и на каква база я е формирал и кога се е случило това.

И на протеста на 18 декември земеделци в Брюксел предупреждаваха за щетите на сектора от споразумението с Меркосур, припомнят участници.