Германия връща субсидиите за електрическите коли

Електрическият ван Volkswagen ID. Buzz. Снимка: Volkswagen

Германия стартира мащабна програма за субсидии на стойност 3 милиарда евро за електрически автомобили, подновявайки усилията си за стимулиране на продажбите и подкрепа на една от ключовите си индустрии.

Новият кръг от финансиране, представен за първи път през октомври, е достатъчен за покупката на около 800 000 автомобила, според министъра на околната среда Карстен Шнайдер. Програмата е насочена към домакинства с ниски до средни доходи.

Правителството ще предоставя субсидии между 1500 и 6000 евро до 2029 г., в зависимост от колата и размера и доходите на семейството, заяви Шнайдер.

Очаква се субсидиите да увеличат регистрациите на електромобилите тази година със 17 процента в сравнение с предходната година, съобщи Асоциацията на автомобилната индустрия (VDA).

