ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петя Димитрова: Левовете важат до края на януари в...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22120498 www.24chasa.bg

Южна Корея преговаря Вашингтон за по-благоприятни мита върху износа си на чиповете за САЩ

2100
Южнокорейските компании „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) и „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) са сред най-големите световни производители на чипове памет СНИМКА: Pixabay

Сеул ще проведе преговори със САЩ в опит да избегне или намали митата, които Вашингтон планира да наложи върху южнокорейския износ на чипове за памет, заяви говорител на президентската администрация на телевизионен брифинг, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

Той посочи, че миналата година страната е публикувала съвместен информационен документ по търговското си споразумение със САЩ, който съдържа клаузи, гарантиращи, че Южна Корея няма да бъде третирана по-неблагоприятно от основните си конкуренти по отношение на американските мита върху вноса на чипове. Коментарът бе направен в отговор на въпрос относно плановете на администрацията на Доналд Тръмп за налагане на мита върху чипове за изкуствен интелект.

В събота министърът на търговията на азиатската страна Йо Хан-ку заяви, че американските мита върху някои усъвършенствани изчислителни чипове ще имат ограничено въздействие върху южнокорейските компании.

Южнокорейските компании „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) и „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) са сред най-големите световни производители на чипове памет, посочва Ройтерс.

Южнокорейските компании „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) и „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) са сред най-големите световни производители на чипове памет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)