Южна Корея преговаря Вашингтон за по-благоприятни мита върху износа си на чиповете за САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сеул ще проведе преговори със САЩ в опит да избегне или намали митата, които Вашингтон планира да наложи върху южнокорейския износ на чипове за памет, заяви говорител на президентската администрация на телевизионен брифинг, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Той посочи, че миналата година страната е публикувала съвместен информационен документ по търговското си споразумение със САЩ, който съдържа клаузи, гарантиращи, че Южна Корея няма да бъде третирана по-неблагоприятно от основните си конкуренти по отношение на американските мита върху вноса на чипове. Коментарът бе направен в отговор на въпрос относно плановете на администрацията на Доналд Тръмп за налагане на мита върху чипове за изкуствен интелект.

В събота министърът на търговията на азиатската страна Йо Хан-ку заяви, че американските мита върху някои усъвършенствани изчислителни чипове ще имат ограничено въздействие върху южнокорейските компании.

Южнокорейските компании „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) и „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) са сред най-големите световни производители на чипове памет, посочва Ройтерс.