Голям спад в акциите на водещи автомобилни производители заради митата на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акциите на водещите европейски и германски производители като Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen се понижиха рязко днес. Това е реакция на новата заплаха от администрацията на САЩ за налагане на 10% мита върху стоки от няколко европейски държави (включително Германия, Франция и Великобритания) от 1 февруари, с перспектива те да се повишат до 25% през юни.

Най-тежък е ударът за Mercedes-Benz, чиито акции се сринаха със 7,2% само в рамките на сутрешната търговия. BMW и Volkswagen Group следват плътно с понижения съответно от 5,8% и 4,5%.

САЩ остават най-печелившият пазар за европейските премиум марки.

Въпреки че компании като BMW и Mercedes имат заводи в САЩ, много от техните най-скъпи и високотехнологични модели (като S-Class и Серия 7) се произвеждат в Европа.

Едно 10-процентно мито би принудило производителите или да повишат цените за американските потребители, което ще срине продажбите, или да поемат разхода сами.

Митата, планирани от президента Донлад Тръмп, ще засегнат и вноса на компоненти, което ще оскъпи дори автомобилите, сглобявани на американска земя.