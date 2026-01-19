Супер бързи зарядни станции между Виена и София на всеки 60 км до края на годината

ЕС обяви завършването на първия етап от проекта за инсталиране на супер бързи зарядни станции (350kW+) на всеки 60 км по протежение на магистралите от Виена до София.

Първият етап на проекта за изграждането на "Електрическия коридор" Виена - София, който приключва в началото на 2026 г., е фокусиран върху създаването на скелета на мрежата. Неговата основна цел е да гарантира, че нито един шофьор на електромобил няма да остане блокиран на пътя между Централна Европа и Балканите.

До края на годината трябва да приключи инсталирането на зарядни хъбове на всеки 60 км с общ капацитет от поне 400 kW.

Вторият етап трябва да приключи до 31 декември 2027 г. До тази дата капацитетът на всеки хъб по основните маршрути трябва да се увеличи до поне 600 kW, като се гарантира наличието на поне две зарядни точки с мощност от 150 kW всяка.

Крайният срок за пълното завършване на мрежата, включително по-малко натоварените пътища е 2030 г.