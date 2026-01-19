Димитър Радев: За по-високи лихви ще се мисли само при трайно висока инфлация

По-силното евро би ограничило вносна инфлация от САЩ, прогнозира управителят на БНБ и член на УС на ЕЦБ

За да бъдат повишени лихвените проценти на ЕЦБ, ще са необходими по-ясни доказателства за устойчивост на инфлацията в групата на услугите и силен растеж на заплатите, както и сигнали, че вътрешният ценови натиск не отслабва според очакванията.

Това заявява управителят на БНБ и член на УС на ЕЦБ Димитър Радев пред Еconostream. Той смята че настоящото ниво на лихвените проценти остава „подходящо", тъй като е в съответствие с политика, която би „осигурила навременно и устойчиво връщане на инфлацията към 2% в средносрочен план въз основа на наличната информация".

Инфлационните рискове понастоящем изглеждат по-балансирани, казва още Радев, но предупреждава , че „ако перспективите за инфлацията се влошат съществено, особено по линия на по-изразена устойчивост на инфлацията в групата на услугите и динамиката на заплатите, всички опции ще трябва да останат на масата".

Визирайки сдържаните прогнози за икономически ръст в еврозоната, Радев посочва че :„Обратно, ако процесът на дезинфлация продължи да се разширява и се вкорени устойчиво в основните показатели, това би насочило политиката в противоположна посока."

На въпрос за евентуални признаци за увеличен износ на евтини китайски стоки към Европа Радев отговори, че всяка оценка трябва да бъде подкрепена с данни, включително за обемите на вноса, цените на стоките и показателите за ценова конкуренция.

