Бизнесът притеснен от закона "Антиспекула", стоки може да изчезнат от пазара (Обзор)

Над 20 бизнес организации от различни сектори се обявиха против приетия миналата седмица на първо четене Закон за контрол на цените на основни стоки и услуги. Негови вносители са депутати от БСП, МЕЧ и “Величие”, но законопроектът получи подкрепа на първо четене от всички парламентарни сили с изключение на ПП-ДБ.

Чрез приетите текстове се предвижда 10% надценка на основни хранителни стоки и да няма такси в банките

за обмен на левове в евро до края на годината. Обхващат се секторите, които в най-голяма степен влияят на жизнения стандарт на българите, пише в мотивите. Или иначе казано - основни храни, стоки и услуги от първа необходимост, горива, лекарства, мобилни услуги и банкови такси.

“Организациите, представляващи значителна част от реалната икономика в България – търговия, производство, финансов сектор, горива, фармация и услуги – категорично и безусловно отхвърлят въвеждането на каквито и да било нови, допълнителни или извънредни мерки за административен контрол върху цени и надценки извън вече съществуващата правна рамка, включително Закона за въвеждане на еврото в Република България”, гласи позицията на бизнеса.

Предложеният законопроект представлявал непропорционална и необоснована намеса в свободното ценообразуване и пазарните механизми. Такава регулация създава реални рискове за функционирането на пазара в критичен момент – въвеждането на еврото, и подкопава принципите на конкуренция и единния европейски пазар.

“Предложеният закон може да доведе до изтегляне на продукти, разширяване на сивия сектор, дефицити, свиване на българското производство, повишаване на безработицата, блокиране на инвестиции и намаляване на вътрешното потребление”, смятат организациите.

Те припомнят, че в България вече съществуват ефективни механизми за защита на потребителите, контрол върху нелоялни практики и картелни споразумения, както и надзор по Закона за въвеждане на еврото. Дублирането на тези функции чрез нов закон ще създаде правна несигурност, селективно прилагане и административен произвол.

Само по себе си въвеждането на еврото било сложен процес, изискващ адаптация на IT системи, счетоводство, логистика и обучение на персонала. А нови и прибързани законодателни инициативи действат като административен шок и подкопават доверието между държава и бизнес.

“Българският бизнес е готов и способен да подкрепи процеса, но това изисква доверие, стабилност и правна сигурност, а не допълнителен регулаторен натиск. Народното събрание трябва да отхвърли този и всички сходни законодателни опити, за да се защити инвестиционната среда и икономическата стабилност на страната”, категорични са организациите.

“Съществува риск част от лекарствата без рецепта да изчезнат

от аптечната мрежа, ако бъдат приети промените в т.нар. закон “Антиспекула”. Това предупреди председателят на Фармацевтичния съюз Димитър Маринов в предаването “Тази сутрин” по Би Ти Ви. Според него новите правила ще принудят аптеките да продават медикаменти на загуба.

Притесненията са свързани с текстове, които предвиждат връщане на цените на лекарствата към нивата им от 2 декември 2024 г. Фармацевтите обясняват, че голяма част от аптеките вече са закупили лекарства без рецепта на по-високи цени и при новите условия ще бъдат принудени да ги продават под себестойност.

По данни на бранша около една трета от медикаментите без рецепта са поскъпнали през последната година с изрично разрешение на държавата чрез Националния съвет по цени и реимбурсация. Става дума за над 500 лекарствени продукта.

От фармацевтичния съюз настояват законопроектът да не бъде приеман на второ четене и подчертават, че при всяка промяна, засягаща лекарства, аптеки и фармацевти, трябва да бъде търсено становището на бранша.

Сред предложенията им е въвеждане на пределни цени не само за пациентите, но и за търговците на едро, така че аптеките да имат икономически стимул да поддържат наличности и пациентите да не останат без достъп до основни медикаменти.

