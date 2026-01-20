Изненада с еврото - вече се плаща с карта и в малките магазинчета

За да не се занимават с монети, в Пловдив дори обявяват 10% отстъпка, ако не вадиш кеш

Собственици на вендинг машини смело закръглят цените, уж за да бъде по-удобно

Двойното плащане на стоки и услуги - в левове и в евро, принуди масово малките магазинчета, които дълго време избягваха да ползват ПОС терминали, да ги извадят и дори да приканват хората да плащат с карта, показа проверка на “24 часа”.

Бавенето, което предизвиква броенето и пресмятането на стотинки и евроцентове, доведе дотам, че в повечето такива обекти дори

премахнаха долната граница за сума на трансакция, която сами бяха наложили.

В Пловдив например продавачите масово призовават да се плаща с карта дори и при малка сметка, а в магазин за кафе, цигари и пакетирани стоки на бул. “Цар Борис Трети Обединител” в първите дни дори бяха обявили 10% отстъпка при ползване на ПОС терминал за всички стоки. Изключение се правеше само за цигарите, защото според обясненията на търговците надценката при тях била толкова малка, че били на загуби от поддръжката на ПОС терминал.

Възрастна търговка в магазинче на ул. “Отец Паисий” в града под тепетата пък е намерила свой начин да превръща левовете в евро - начертала си е табличка на лист амбалажна хартия с цените на най-продаваните стоки - бутилка минерална вода от литър и половина струва 1,20 лв. и в списъка срещу тази цифра стои 0,61 евро. Но ако търсеният продукт не фигурира в табличката, се вади калкулаторът. В Смолян също малки заведения и магазини наизвадиха ПОС терминали, които досега криеха. В магазинче за кафе, цигари и алкохол в центъра дълго трябваше да се купи цял стек с цигари за около 60-70 лева, за да може да се плати с карта, но веднага след настъпването на новата година това ограничение падна.

Там, където обаче все още нямат ПОС терминал, най-голямото затруднение създава забавянето в обслужването. В малко, приспособено за бургери и пържени картофки заведение пред една от езиковите гимназии във Варна евро като ресто почти не се предлага. Като се изсипят 300 деца изведнъж, идват с по 50, 100 лв. за сметка от 5-6 лв.,

не мога на всички да върна в евро, казва собственичката.

Докато се опитват да различат банкноти и монети и да се ориентират в обстановката с новото разплащателно средство, много варненци откриха редица нередности, предимно в малки квартални магазини.

Оплакванията варират от закръгляне нагоре на цените, през липса на коректно двойно обозначаване на етикета, до отказ за връщане в евро при плащане, независимо как е платено.

“Хлябът беше 1,60 лв., а сега е 0,90 евро - по сметките излиза повече”, разказва Мария Николова, пенсионерка от квартал “Левски”. По официалния фиксиран курс подобна цена би трябвало да бъде около 0,82 евро. “Разликата от няколко евроцента може да изглежда малка, но при ежедневни покупки тя се натрупва, особено за хора с ниски доходи”, отбелязва тя.

Повишение на цените определено има при вендинг машините. Кафето на автоматите, което бе 80 и 90 стотинки преди въвеждането на еврото, вече е 50 евроцента. Собственик на машина в Смолян обясни, че така улеснявал клиентите да смятат по-лесно и да не търсят дребни жълти монети от новата валута.

Закръгляне в полза на продавача и в ущърб на клиента има и при вендинг машините за храни. А на една автомивка собственикът е преправил устройството, в което се пускат монетите, но

вместо предишните 2 лева се пускат монети от 1 или 2 евро

И тъй като никъде не е написано дали всяко измиване струва по 1 или по 2 евро, за всеки случай клиентите го избягват.

Всеки клиент може да плаща както пожелае – в левове, в евро, с карта. Връщаме рестото само в евро. Стараем се да направим пазаруването лесно и приятно, коментира касиерка от местна верига магазини в Пазарджик. В обекта цените не са променени драстично, а са закръглени към еврото. Например 700-грамов хляб струва 1 евро, пакет ориз - 2,24 евро, килограм картофи - 60 евроцента, бутилка минерална вода литър - 50 евроцента.

Повечето цени са без увеличение, даже има стоки, които на 2 януари дойдоха с по-ниски цени, казва търговец. Той не крие, че в повечето случаи се налага да връщат ресто в левове. Ние в магазините не печатаме евро. Като плащате в левове, ние откъде да ги вземем тези евро, при условие че и банките не продават, пита човекът.

“Смяната на валутата трябва да е организирана, ясна и поета от институциите, не прехвърлена на касата. Ще се научим, но ще е с разправии. Защото трябва да смятаме в евро и ни е страх от грешки”, обяснява Петър Вергиев, който държи павилионче за цигари и захарни изделия в центъра на града.

Из страната не липсват и куриозни ситуации. В закусвалня на самообслужване на пазара в Кърджали например цената на филия хляб от 50 стотинки е обявена като 50 евроцента.

Повишение има и при таксиметровите услуги. Докато до края на миналата година курсовете в града

се извършваха на твърди цени от около 4 лева,

след въвеждането на еврото вече струва 5 лева, или 2,5 евро.

В пекарна в Добрич българската баничка струва 1,50 евро, при цена 2,70 лева през миналата година. “Причината за около 10-процентното поскъпване е увеличената минимална работна заплата. През м.г. някои суровини и материали поскъпваха, но се опитахме да удържаме цената”, казва собственикът.



