Окончателно решение за VII и VIII блок на "Козлодуй" ще се вземе тази година

Финансовият модел предвижда до 30% собствено финансиране и 70 на сто - от експортно-кредитни агенции

Окончателното инвестиционно решение дали да се строят VII и VIII блок на АЕЦ “Козлодуй”, ще бъде взето през тази година, а следващата стъпка е подписването на договор за проектиране, строителство и предаване с консорциума на “Уестингхаус” и “Хюндай”. Предвижда се първият бетон да бъде излят през 2030 г., а VII блок да бъде пуснат в експлоатация в началото на 2036 г.

Това заяви Петьо Иванов - изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности”, отчитайки в понеделник напредъка на проекта. Окончателното решение трябва да бъде взето от парламента.

До седмици в ЕК ще бъдат изпратени документите с искане за държавна помощ за VII и VIII блок на АЕЦ “Козлодуй”. Тогава ще бъде ясно и колко ще струват двете мощности, както и електроенергията, произвеждана от тях.

Одобрението от ЕК е изискване от експортно-кредитните агенции на САЩ и Южна Корея. Предвижда се до 30% от финансирането да е от собствени средства, а 70 на сто - заеми. Собственият дял ще е на Министерството на енергетиката и БЕХ, затова трябва нотификация от ЕК. Засега никакви суми не се съобщават, но Иванов казва, че целта е проектът да е най-конкурентният в Европа. Както е известно от по-рано, експортно-кредитните агенции на САЩ и Южна Корея обявиха готовност за финансиране до 8 млрд. долара. Изискването им е да има държавни гаранции.

Пет са финансовите консултанти, като сред тях е и Ситибанк, която ще структурира заемното финансиране, както и вероятно ще участва в него. Финансовият модел предвижда да има договор за разлика след завършване на двата блока. Това озвначава, че когато цените на борсата са под определените нива, компанията, която оперира реакторите, получава компенсации, а когато са над тях - връща суми.

Предвижда се блоковете да работят 60 години с опция за още 20 и удължаване от още 20, което означава 100 години живот, съобщи Иванов.

Предимствата на технологията АР1000 е, че има възможности мощността на блоковете да се регулира в зависимост от нуждите на електроенергийната система - да се увеличава или намалява производството на ток в реално време. Има дял в регулирането на честотата на мрежата – ключов фактор за стабилна работа на електроенергийната система при висок дял на ВЕИ.

Като реактори от поколение 3+ имат пасивни системи за безопасност, които позволяват при аварии ядрената реакция да бъде заглушена от природни закони, без намеса на човек или нужда от електроенергия.

Досега за подготовка на проекта са инвестирани 500 млн. лв., за тази година се предвиждат още 500 млн. От 2024 г. в бюджета са заделени гаранции за 1,5 млрд. евро, които се прехвърлят за 2025-а и за 2026 г.

Една от целите за 2026 г. вече е изпълнена - на 8 януари е одобрен ПУП на площадка номер 2, върху която ще бъдат построени и двата блока. Влизането му в сила позволява неизкупените все още земи да бъдат отчуждени, в това число и терен, чиято цена беше 100 млн. лв. за 68 дка земеделска земя. Миналата година проектната компания е изкупила 6 имота в границите с обща площ от 82 889 кв. м, представляващи земеделски земи. Сделките са изповядани на цени от 3300 лв./дка. В рамките на площадката са засегнати 32 имота, от които “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” е собственик на 12.