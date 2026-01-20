Банковата асоциация: Банкоматите са абсолютно гарантирани срещу фалшиво евро

Според общата статистика в началото на 2025 г. имаше в обращение 31 млрд. лв., в края на годината те са 20 млрд - над 1/3 беше внесена по сметки. За новата година за 10-ина работни дни в обращение са 13 млрд. лв. Да не забравяме, че до края на юни ще се обменят без такси лев - евро. След изтичане на този срок най-добър вариант е обмяната да става в БНБ, заяви за "Здравей, България" Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България. Той очаква лихвите да са стабилни и по кредити, и влогове.

"Депозитът в момента не носи голяма доходност, но носи стабилност и е без риск. Повечето българи държат в този продукт парите си. Ниските лихви по депозити осигуряват ниски лихви по кредити. Ако търсим по-висока доходност, трябва да се насочим към инвестиционни продукти.

Оценката за миграцията на банковите системи струва 200 млн. евро. Освен тези вложени пари хиляди банкови служители работиха денонощно. При таксите няма промяна.

Ускорено плащане с карти се наблюдава още от времето на пандемията, но у нас е нисък процентът спрямо държавите в ЕС. Има обаче трайна тенденция към повишение", обясни Йоловски.

Той уточни, че трите канала за въвеждане на еврото са търговските банки, "Български пощи" и БНБ.

"Тези канали са абсолютно сигурни и гарантирани и няма риск в тях да попадне фалшива банкнота евро. Банкоматите - също са сигурни, проверени и гарантирани. Има сертифицирани машини за проверка на банкнотите и всеки търговец може да се снабди с такива", каза Джеймс Йоловски.

По повод случая с обмяната на 266 хил. монети той разказа, че човекът се е свързал със съответната банка и оттам са го насочили към център с монетоброячни машини.

"Машините са броили 6 часа. В момента при бизнеса с вендинг машини е най-интензивен обменът на монети. Имам силни препоръки да отложат малко обмяната на монети - има време до юни", завърши Йоловски.