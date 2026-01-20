ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по път III-2082 в участъка...

Еврото поскъпва спрямо долара, заплахите на Тръмп поевтиняват щатската валута

Евро банкноти. СНИМКА: Pixabay

Курсът на еврото спрямо щатския долар се покачи в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1672 долара към 09:26 часа българско време тази сутрин, или с 0,2 на сто над нивото си от снощи.

В понеделник Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1631 долара.

В същото време индексът на щатския долар, следящ курсът на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, продължи да спада и достигна най-ниско ниво от 12 януари в азиатската търговия тази сутрин. Заплахите с мита от страна на Белия дом към Европейския съюз относно бъдещето на Гренландия предизвикаха масова разпродажба на американски акции и държавни облигации, допълва Ройтерс.

Индексът на щатския долар отстъпи с 0,3 на сто до 98,841 пункта, поще БТА.

