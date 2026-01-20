Българската банка за развитие и УниКредит Булбанк разширяват достъпа до финансиране за бизнеса чрез ново гаранционно споразумение по програма InvestEU.

То ще позволи отпускането на заеми за малки и средни предприятия, както и дружества със средна пазарна капитализация, на стойност 100 млн. евро.

Документът беше подписан от Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР, Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, и Борислав Бангеев, изпълнителен директор и главен директор „Корпоративно банкиране“ на УниКредит Булбанк. На церемонията присъства и председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова.

Споразумението дава възможност да бъдат гарантирани нови кредити в подкрепа на предприятията за повишаване на тяхната конкурентоспособност, растеж и заетост, както и ускоряване на инвестициите в иновации, цифрово развитие и устойчиви бизнес модели.

Гаранцията по програма InvestEU покрива 50% от размера на всеки кредит и позволява предоставянето на финансиране при по-облекчени условия, включително преференциално ценообразуване, намалени изисквания за обезпеченост и размер на самоучастие на клиентите.

„Партньорството с УниКредит Булбанк по програма InvestEU е още едно потвърждение за ролята на Българската банка за развитие като мост между европейските финансови инструменти и реалните потребности на българските компании. Наш стратегически приоритет е да подкрепяме търговските банки в предоставянето на ресурси за иновации, дигитализация и зелена трансформация, защото именно тези инвестиции формират икономиката на бъдещето“, каза изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев.

„Подписването на това споразумение е ясен знак за нашата отдаденост да бъдем до българския бизнес в моментите, в които той най-много има нужда от подкрепа. Чрез гаранцията по InvestEU разширяваме хоризонта от възможности пред компаниите. Продължаваме с благодарност и доверие нашето партньорство с ББР, убедени, че заедно можем да отключим още повече успехи и да допринесем за едно по-устойчиво и силно предприемаческо бъдеще за България“, допълни Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

„Като институция с публична мисия, за ББР е важно да съчетава ефективност и дългосрочна стойност за икономиката. Вярвам, че тази инициатива ще даде увереност на компаниите да реализират амбициозни инвестиционни планове“, заяви председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова.

Програма InvestEU (2021-2027 г.) е ключов инструмент на ЕС за подпомагане на устойчивото развитие, малкия бизнес и иновациите.

ББР е сред 17-те прилагащи партньори, акредитирани от Европейската комисия да управляват гаранционни инструменти, финансирани от бюджет „Европейски съюз“ и „Държава членка“. Банката получи този статут през 2023 г., като чрез него се създават условия за отпускане на нови кредити от търговските банки на стойност над 900 млн. евро.

Гаранциите обхващат широк спектър от инвестиционни дейности – от разширяване на производствения капацитет и подобряване на услугите до въвеждане на нови бизнес модели и внедряване на иновативни продукти и процеси. Сред допустимите инвестиции са автоматизация на процесите, роботизирано производство, използване на изкуствен интелект и други напреднали технологии. Тези инвестиции са свързани с по-високи разходи и носят по-значителен риск за банките при липса на гаранционен механизъм.